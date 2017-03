Londoni raamatumessil antakse Eestile üle tuleva aasta peakülalise teatepulk

Londonis toimub sel nädalal, 14.–16. märtsini iga-aastane suur raamatumess. Eesti jaoks on olulisim, et neljapäeval antakse Baltimaadele, nende seas Eestile ametlikult üle tuleva aasta Londoni raamatumessi peakülalise teatepulk.

Londoni mess on maailma üks olulisemaid kirjandusfestivale. Tänavu on messi peakülaline Poola.

Kultuuriministeeriumi kirjandusnõunik Asta Trummel ütles, et Londoni mess on eesti kirjanduse jaoks eriliselt tähtis, et jõuda võimalikult suure hulga lugejateni. „Ärgem unustagem, et kolm päeva kestval messil on 25 000 külastajat 124 riigist. Need on kirjastajad, tõlkijad, raamatukogude töötajad ja agendid, kellega suhete loomisest sõltub kõik,“ rääkis Trummel.

Kirjandusnõunik lisas, et Eesti jaoks on Londoni raamatumessi peakülaliseks olemine aastatepikkune unustus, mis täitub kolmele Balti riigile üheaegselt. „Maailm vaatab meid ikka ühtse regioonina, ehkki igaühe kirjandus on eri nägu ja tegu. Samal ajal annab ühine fookus kindlust, et me ei jää kahe silma vahele. Konkurents riikide vahel on kirjandusmaailmas äärmiselt tihe,“ märkis Trummel.

Eesti on mitu aastat Londoni raamatumessi seminariprogrammis osalenud erinäoliste ülesastumistega, sel aastal on fookus lastekirjandusel. Eesti tõlgituim lastekirjanik Piret Raud kõneleb messil väljakutsetest ja võimalustest lastele kirjutamisel, samuti sellest, milliseid võimalusi pakub üheaegselt nii kirjanikuks kui ka kunstnikuks olemine. Lisaks tutvustatakse tänavusel messil Mihkel Muti, Meelis Friedenthali, Maarja Kangro, Paavo Matsini, Kai Aareleidi, Eeva Pargi, Ilmar Taska ja Andrei Ivanovi teoseid.

2017. aasta messi peakülaline Poola annab teatepulga Eestile, Lätile ja Leedule üle neljapäeval, 16.märtsil. Ka kolme riigi visuaalne identiteet on messi külastajatele juba sel aastal väljas.