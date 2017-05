LOO JÄLGEDES: Riik eraldab ujumise algõpetuseks viis korda rohkem raha, enamik lapsi saab ujumise selgeks

Kuusalu Gümnaasiumi lapsed ujulas. Foto: Sven Arbet

Möödunud aasta aprillis kirjutas Maaleht sellest, et riik ei anna raha ja lapsed ei õpi ujuma. Ujumise algõpetus on koolides küll kohustuslik, kuid riigieelarvest eraldatakse selleks nii vähe raha, et enamik lapsi ujumist selgeks ei saa.