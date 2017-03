Loode-Eesti meretuulepargi vastu avaldas meelt sadakond hiidlast

Sadakond plakatitega inimest kogunes kolmapäeval Kärdla kultuurikeskuse ette, et anda teada oma toetusest Hiiumaa loodusele ja vastuseisust Loode-Eesti meretuulepargi rajamisele.

Kella poole neljaks oli kultuurikeskuse trepp plakatitega inimesi täis.

Inimesi ja plakateid lisandus salgakaupa, sõnumiteks “Vaikus on väärtus!”, “Lõpp ajupesule”, “ei tuulepargile!”, “Hiiumaa väärib hoidmist!”, “8000 EI”.

Selleks ajaks, kui keskuses pidi algama Loode-Eesti meretuulepargi keskkonnamõjude hindamise (KMH) aruande avalik arutelu, oli meeleavaldajaid kokku sadakond.

Kaks tundi tihedaid küsimusi-vastuseid möödus kiiresti. Viimase küsimuse õiguse sai MTÜ Hiiu Tuul kõneisik Inge Talts, kes tuletas Siim Paistile meelde tema poolt avalikult välja öeldut, et Hiiumaa lähistele tuleb meretuulepark ainult siis, kui selleks on kogukonna nõusolek. “Kuidas teil praegu on tunne, kas teil on kogukonna heakskiit või ei ole?” küsis Talts. Seda, mida vastas Siim Paist, saab lugeda Hiiu Lehest.