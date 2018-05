Looduse Aasta Foto konkursi võitis Mikk Matsi fotoga „Karupere“

Täna selgusid Estonia kontserdisaalis Eesti parimate loodusfotode autorid. Looduse Aasta Foto peaauhinna Suure Hundi ja aasta loodusfotograafi tiitli võitis Mikk Matsi pildiga „Karupere“, kus on kujutatud kohtumist karuperega augustis 2017 Harjumaal.

18. korda toimunud fotovõistlusel Looduse Aasta Foto osales 710 autorit rohkem kui 6200 tööga. Lisaks peaauhinnale jagati välja ka 14 Tantsiva Hundi trofeed.

„Sel aastal oli laste kategooria üllatavalt tugev,“ ütles žürii liige ja eelmise aasta võitja Jarek Jõepera.

Žürii esimehe Rein Marani sõnul on loodusfotograafial väga oluline roll looduskaitses. Aasta loodusfotot – „Karupere“ – iseloomustades sõnas ta, et selles pildis on selge sõnum: „Võidupildis on pöördumine, et meil peaks olema kõigil ruumi. Meie seisame teeserval, meie ja metsa vahel on karud ja vaatavad küsivalt meie poole, kas ka neile on kohta.“

Looduse Aasta Foto 2018 galal Estonia kontserdisaalis, kus esitati pildikavad Sven Grünbergi muusika saatel ja laulis Chalice, olid kohal pea kõik Tantsivate Huntide võitjad, ainult aasta loodusfotograaf 2018 Mikk Matsi sai oma tiitlist teada telefoni teel Indoneesia reisil olles.

Galal tunnustati 91 autorit 159 tööga.

Kauneimaid loodusfotosid hindas žürii koosseisus Rein Maran (esimees), Tiit Pääsuke, Tõnu Talpsep, Sirje Tooma, Jarek Jõepera, Kaupo Kikas ja Tiit Hunt.

Ilmus ka "Loodusfoto aastaraamat 2018", kus kõik parimad pildid sees.