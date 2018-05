Looduskaitse selts soovib maaomanikke tunnustada. Esita kandidaat!

Looduses liikudes näeme me jälgi erinevatest aegadest. Muinasaega meenutavad kalmed ja maalinnad ning linnamäed. Keskaega linnuste varemed ja vanad kihelkonnakirikud. Mõisate ja põlistalude jäljed on samuti nähtavad. Vana talukoha leiab sageli õunapuude või sirelipõõsa järgi.

Kolhooside ajast on teede ääres nelja- või kaheksakorteriga majad koos laudaga. Hilisemast ajast suurfarm koos keskasulaga. Sageli on need möödunud aega märkivad ehitised varemetes, kuid mitmed leidnud uue kasutuse.

Tänast päeva iseloomustab jällegi ühe maakasutusviisi rakendamine suurematel maatükkidel. Harvester eeldab suuremat raielanki, et olla tasuv. Põllud on jällegi ühismajandite aega meenutava ulatusega ja ka kaevelubasid paemurdude või kruusakarjääride tarvis tahetakse saada ikka suuremale alale.

Varem kasvatati rohkem lina ja põllud olid suvel siniõielised, praegu rapsi ja levinud värv on kollane.

Kulude vähendamise põhimõte on peamine, mis meie maastike praegu kujundab. Valitsus tahab rajada uut suurt tehispinnavormi - Rail Balticut oma tammid, sildade, kaevete, juurdepääsu- ja teenindavate teedega. Ehitus eeldab kruusa- ja liivakarjääride ning paemurdude laiendamist ja uute avamist.

Eesti Looduskaitse Selts on Jaan Eilarti eestvõttel pidanud pool sajandit oluliseks maastikuhooldust ja -kujundamist. Me soovime, et lisaks majanduslikele teguritele arvestaksime ka asjaolu, et meie ümbrus näeks inimese kodukohana välja ning annaks võimalikult paljudele loomadele ja taimedele elu- ning kasvukohti. Siis võime öelda, et elame rikkal maal – elurikkal.

Neid põhimõtteid tuleb silmas pidada ka üld- ja detailplaneeringuid koostades, veel enam ellu viies.

Mida väärtustavad tulevased põlved?

Mitmeid poollooduslikke pärandmaastike, peaasjalikult puisniite säilitame praegu riigi toetusel. Ka tiike ja kiviaedu on taastatud ja rajatud riigi toel. Kui kaua riigi ja Euroopa Liidu toetusaha jätkub ei oska praegu küll keegi öelda. Kas järgmise põlve otsustajad väärtustavad sama, ei tea? Hoida saab seda, millega ollakse tuttavad ja harjunud, kuid niitude metsastumine on sulgenud kauneid vaateid ja vaevalt neid nii pea keegi avab.

Mitmeid inimmõjuga maastikke me peame endale omaseks ja püüame neid säilitada ning pärandada järeltulijatele. Eesti Looduskaitse Selts on algatanud selleks rahvusmaastike valimise. Välja pakutuga sai tutvuda Maalehe vahendusel.

Tajutavas ümbruskonnas on palju üksikobjekte, mida võib maastikul võrrelda pitsiga rõivastel. Neist silmapaistvamad on võetud loodus- või muinsuskaitse alla. Kaitse alla võetud looduse üksikobjektiks võib olla silmapaistev või haruldane puu, allikas, rändrahn, juga, kärestik, astang, paljand, koobas, karstivorm või nende rühm. Seaduse järgi peab maaomanik tagama juurdepääsu kaitstavale looduse üksikobjektile, kui see ei asu just õuemaal.