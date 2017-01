Vahelduv ja ajuti mitte eriti meeldiv ilm ei ole loomaaia külastatavusele siiski halvasti mõjunud. Kuu alguse koolivaheaeg ja päikeselised nädalavahetused meelitasid loomi uudistama, aga ka sompus argipäevadel ei olnud loomaaed külalistest päris tühi.

Jaanuarikuu külastajate arv ületab juba praegu viimase viie aasta jaanuarikuise külastatavuse. Tundub, et üha rohkem inimesi on aru saanud, et loomaaed on külastamiseks avatud aasta ringi ja on ka ära tabanud suvehooajavälise loomaaiakülastuse võlud: puuduvad rahvamassid ja suurema võimaluse loomi aktiivselt tegutsemas näha.

Praegu tasub eeskätt kasutada võimalust ja jalutada kullimäele, kus suured röövlinnud üha häälekamalt pesitsemiseks valmistuma asuvad. Niipea, kui kõige varasemad pesitsejad habekotkad munemisega alustavad (esimene muna võib pessa ilmuda juba jaanuari lõpupäevil), suletakse kullimägi külastajaile, et anda lindudele võimalus häirimatult haudumise ja poegade üleskasvatamisega tegeleda.

Noor esmakordselt pesitsema asunud neitsikurepaar, Tšehhis Chomutovi loomaaias koorunud emalind ja Tallinnas ilmavalgust näinud isalind, sai maha juba kuuenda munaga, mis paigutati nagu eelmisedki inkubaatorisse. Kuigi loomaaednikel oli algselt plaan kurgedel endil mune haududa lasta, siis tuli sellest plaanist loobuda, sest kurepaar tegi pesa majakese asemel õueaedikusse ja vahelduv ilm ei võimalda neil haudumisele keskenduda.

Nädalane pelikanitibu kasvab loomaaednike hoole all jõudsalt ja näeb juba päris asjalik välja.

Alanud kukeaastal võib tulla laste loomaaeda maailma väikseima kanatõu serama ja siidsulgse siidikana kukkesid tervitama või jalutada Sise-Aasia faasanite ekspositsiooni, kus faasanikuked end juba tasapisi pulmarüüsse rüütavad ja kanakesi kiikama asuvad.