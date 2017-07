Loomakaitsjad soovitavad: on aeg ka Tallinnas mesindusega tegelema hakata!

Mesilaste mürgitamise uudiste valguses soovitab Eesti Loomakaitse Selts ka linnainimestel mesindusega tegelema hakata, et mesilinde päästa ja hoida.

Mitmed linnad, seal hulgas New York, lubasid alles hiljuti linnas mesilaste pidamise. Samas on Pariisis ja Melbourne’is aastaid mesilasi peetud. Londonis on mesilaste pidamine viimastel aastatel ülipopulaarseks muutunud ja seda toetavad ka kohalikud loomakaitseorganisatsioonid.

Bostonisse rajati möödunud aastal suisa linnamesinduse laboratoorium. Ameerika Ühendriikides on mesilaste kaitsealad lisaks San Franciscos, Washingtonis, Chicagos, Denveris, Seattle’is ja Los Angeleses. Kui õige lisaks ka rohelise Tallinna kuvandisse mesilased?

“Mesilaste linnas pidamine on kasulik ja vajalik nii inimestele kui mesilastele. Mesilinnud tolmeldavad taimi ja on nagu pisikesed linnaaednikud. Tasub ka meeles pidada, et nad ei nõela kunagi niisama,” võtab hirme maha Eesti Loomakaitse Seltsi juhatuse liige Geit Karurahu.

Ühendriikide mesilaste kaitsela asutaja, doktorikraadiga mesilaste tervise ekspert dr Noah Wilson-Rich ütleb, et talve elab üle 62,5% linnamesilastest. Maapiirkndades on see näitaja 40%. Ka märgib Wilson-Rich, et linnamesilased pole pestitsiididest nii mõjutatud kui maal elavad mesilased.

Linnamesindus on maailmas nii populaarne, et oma mesitarud on ka Buckinghami paleel, kuulsal New York’i Whitney Ameerika Kunstide Muusemil, Waldorf Astoria hotellil, Prantsuse parlamendihoonel ja Pariisi Notre-Dame’i katedraalil.

Linnas mesilaste pidamine on suundumus, mis lõppkokkuvõttes aitab inimesel loodusega sõbralikult koos eksisteerida.

Eesti Loomakaitse Selts kutsub inimesi linnamesindust (ingl k urban bee-keeping) uurima ja Tallinnasse mesitarusid tekitama.