LÕÕMAV LUBI | Lümanda suur lubjaahi on jälle töökorras

Limex OÜ juhatuse liige Priit Penu ütles Meie Maale, et Lümanda on ainus koht kogu Põhja-Euroopas, kus käsitsi lupja põletatakse. Seal tehakse seda kahe ahjuga – suure ja väikesega.

Nüüd, pärast peaaegu kaks aastat väldanud remonti sai suur, pea neli meetrit kõrge ja üle kahe meetri lai ahi endale uue sisevoodri ning on taas töökorras.

“Ahjul on vanust üle 80 aasta ja voodri vahetus toimub ligikaudu iga kümne aasta tagant,” ütles Penu, lisades, et ahi mahutab 35–40 tonni paasi ning kogu protsess võtab aega 60–70 tundi.

Foto: Lümanda Lubjapark

“Kõige efektsem on pilt lubja põletamisest neljapäeva õhtul vastu reedet ja ikka pimedas,” ütles mees. “Siis on kivi juba kuum ja punane.

Lubjapõletajad räägivad, et nende töö on selline, et kunagi ei tea, millal uus laar lupja ahju läheb, kuna kõik sõltub ilmast. Sel aastal ei pruugitagi suurt ahju enam kasutada. Kuid alati, kui põletamiseks läheb, antakse sellest Lümanda lubjapargi Facebooki-lehel teada.

Lümanda piirkond on tuntud kui ajalooliselt välja kujunenud lubjakivi kaevandamise ja lubjapõletuse ala. Ligikaudu 10-15 hektaril on loendatud 16 lubjaahju varemed.