Lõõtsakuningas viib noored lõõtspillimängijad laulupeole

Eesti lõõtsapealinn Põlva saadab XII noorte laulu- ja tantsupeole 25-liikmelise Eesti noorte lõõtspillimängijate orkestri. Laupäeval, 1. juulil kell 15 toimub tantsupeo raames suur rahvamuusikapidu, millest võtavad osa Eesti noored lõõtspillimängijad Juhan Uppini ja Heino Tartese juhatusel.

Taasiseseisvunud Eesti esimene lõõtsakuningas ja Eesti esimene magistrikraadiga lõõtspillimängija-interpreet ning Rahvamuusikapeo kunstiline juht Juhan Uppin: „Rahvamuusikapeo repertuaari on valitud lood viielt silmapaistvalt ja tähtsalt pillimehelt eesti lõõtspillitraditsioonis - Elmar Lindmetsalt, Richard Reinolt, Karl Kikaselt, Elmar Ruusamäelt ja Aivar Teppolt. Arvan, et nende viie vanema ja keskmise põlvkonna mängija lugude kaudu saab üsna hea pildi, milline on traditsiooniline Teppo-tüüpi lõõtspilli mängustiil ehk kus on meie mängu juured. Noortel lõõtspillimängijatel on väga oluline omale teadvustada, et need viis mängijat ei ole mitte mingid "vanakesed", vaid alustasid oma pillimeheteed juba lapsepõlves, nagu paljudki meist. Seejuures oli neil kõigil oma ajas uus ja eeskujulik mängustiil. Soovin 25 noorele lõõtspillimängijale, kes lood ära õppisid ja peole tulemas on, et neid lugusid mängides kujutaksite ette meile eeskujuks olevat pillimeest sama noorena, kui te ise olete!“

Eesti noored lõõtspillimängijad astuvad üles ka Eesti suurimal lõõtspillipeol Harmoonika, mis toimub 15. juulil Põlva Intsikurmus.