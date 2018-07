Lootus, et Saaremaal koduhoovi tulnud karupojad suureks sirguvad, on üliväike

Reede õhtul ootamatult ühele Saaremaa koduõuele ilmunud kaks karupoega viidi küll päästjate poolt saare sügavaimasse metsa, kuid ometi on nende elu tõsises ohus.

„Tõenäosus, et nad metsas ellu jäävad, on väga-väga väike,“ ütleb keskkonnaameti looduskaitse peaspetsialist Tõnu Talvi ja ohkab sügavalt. Tegelikult ei tahaks ta neist karupoegadest üldse rääkida, sest keegi on teinud suure vea, mida Talvi sõnul võib isegi kuriteoks nimetada: on päevselge, et need kaks mõmmikut on inimesega üsna tihedalt kokku puutunud.

Talvi kinnitusel pole aga siiani kusagilt külavahelt, kus alati ju keegi teab ja näeb, mis sünnib, välja tilkunud mingit infot, kuidas need praegu nii armsana näivad mõmmikud Saaremaale sattusid, miks nad inimesi ei karda ning kuidas loomahakatised siiani metsas hakkama on saanud. Kõik see on üks suur ja sügav mõistatus.

„Infot meil nende karupoegade kohta on, aga asja sisu ei tea,“ tõdeb ka Eesti Jahimeeste Seltsi tegevjuhi asetäitja Andres Lillemäe, lisades, et fakte on teada vaid üks – see et loomad pole inimpelglikud.

„Tegemist on juhtumiga, mille kohta ei oska seletust anda. Kas looduse vingerpuss või kellegi kuri käsi? Ei tea. Samamoodi nagu see, kuidas sattus Saaremaale seakatk, kui Läänemaa sellest ometi puhas oli,“ räägib elupõline jahimees ja loodusetundja.

Tema sõnul Eesti Jahimeeste Selts kohvipaksu pealt ei ennusta ning sestap ka väikeste mesikäppade senise elu kohta mingeid oletusi teha ei soovi.