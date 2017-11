Lõuna-Eesti Hooldekeskuse juhti kahtlustatakse soodustuskelmuses

“Kuna läbi on viidud alles esimesed ülekuulamised, ei ole uurimise huvidest lähtuvalt võimalik rääkida veel konkreetsetest rahasummadest,” ütles Lõuna Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Marge Püss.

Kahtlustus on peale Vambola Sipelga esitatud veel kahele inimesele, kelle nimesid ei avalikustata, ja see puudutab investeeringutoetuse taotlustega seonduvat.

Vambola Sipelgale, õigemini küll Lõuna-Eesti Hooldekeskuse aktsiaseltsile eraldati Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF) ligemale 6,45 miljonit eurot, et ehitada Jõgevamaal asuvas Võisiku Kodus elavale 240-le psüühilise erivajadusega elanikule uued mugavamad eluasemed mitmes Eesti paigas.

Rahandusministeerium on maksnud Vambola Sipelga juhitavale Lõuna-Eesti Hoolde-keskusele ERFi toetusrahast välja kümnendiku – 646 018 eurot. Esimesed majad – kaks Harjumaal Kosel ja üks Tartumaal Rahingel – peavad valmis saama juba tuleva aasta 1. aprilliks. Prokuratuuri uurimise tõttu on see tähtaeg küsimärgi all, sest rahandusministeerium on peatanud edasiste summade väljamaksmise.