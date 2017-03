Esmaspäeval (6.03.) on ülekaal Põhja-Euroopat katval külmal kõrgrõhkkonnal ja Põhja-Eestis on ilm sajuta.

Karpaatide piirkonnast liigub aga üle Poola madalrõhkkond ja selle lumepilvede serv katab õhtul Eesti lõunapoolse osa. Puhub tugev kirdetuul. Õhutemperatuur on 0..-3°C.

Teisipäeval (7.03.) võtab madalrõhkkond meid tugevamasse haardesse. Sadu laieneb üle Eesti ja muutub tihedamaks, sajab lund ja lörtsi, päeval võib vihma sekka tulla Lõuna-Eestis ja õhtul ka Peipsi ümbruses. Õhutemperatuur on öösel -4..-9, päeval 0..-3, Lõuna-Eestis kuni +1°C.

Kolmapäevane (8.03.) ilm sõltub suurel määral kõrg- ja madalrõhkkonna jõudude vahekorrast ning kuna prognoospilt on väga erinev, siis ka prognoos võib lähiajal suurel määral muutuda. On võimalik, et ülekaalu saab pehmem ilm ja siis sajab lörtsi ja vihma. Veidi külmema õhumassi korral on sadusid hõredamalt ning tulevad enamasti lume ja lörtsina. Õhutemperatuur on -2..+1, päeval -1..+1°C.

Neljapäeval (9.03.) toob uus madalrõhkkond ööks lund ja lörtsi, päeval aga läheb sadu üle lörtsiks ja vihmaks. Tuul puhub lõunakaarest. Õhutemperatuur on öösel -2..+1, päeval -1..+1°C.

Reedel (10.03.) kannab edelavool madalrõhkkonna serva mööda ikka niisket õhku üle Läänemere. Sajab lörtsi ja vihma. Puhub edela- ja läänetuul. Õhutemperatuur on öösel -3..+1, päeval 0..+4°C.

Allikas: Riigi Ilmateenistus