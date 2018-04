Lugeja: iga kuu uus SMS-laen arvete maksmiseks, ellujäämiseks söön juba viiendat aastat prügikastitoitu

Kommentaator A47 leiab siiski, et Soomes elada on parem: "No ma kolisin näiteks naisega koos Soome. Ma saan 2400 ja tema 1700 eurot kätte. Ma ei saa aru, miks kohe kalevipoegadeks sõimatakse? Enne sain Eestis 1200 ja naine 400 eurot palka. Kumb siis parem on?

Toiduained enamasti juba samas hinnas ja see koht, kus elan, on Rakvere suurune, korter on 3-toaline, 620 eurot kuus, milles kõik kommunaalid sees juba. Eestis on mul pangakorter, mille maksavad üürilised kinni ehk sellega jään nulli, ja autoliising ka 350 kuus. Eks ikka on jama käia Eestis paari kuu tagant, kuna ikka suht kaugel - 600 km Helsinkist, aga elan paremini ega pea iga kuu lõpus närvama raha pärast."

Üks lugeja aga teatab, et elatusmiinimum on Eestis kõigile tagatud: "Kui enda rahast seda ei jätku, tuleb teha kohalikule omavalitsusele taotlus. Ja ükskõik kui väike see summa on, tuleb vaestel see jagada neljaks, et jätkuks uue rahani ka.

See on mõnelegi kurb reaalsus, aga nälga ei surda ja kui mingi inimväärikus on säilinud, siis prügikasti ka asja ei peaks olema. Kõigest muust võite aga unistama jäädagi, see ongi elu ..."

