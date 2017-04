Lugeja tunneb huvi: kuhu on kadunud Kopli pargi pingid?

"Kuhu on kadunud kõik Kopli pargi pingid," küsib Maalehe lugeja. "Vanasti oli nii ilus pargis käia ja ilusa ilmaga pargipingil istudes päikest püüda, aga nüüd ei ole enam ühtegi pinki! Prügikaste ka ei ole, pole ime, kui inimesed oma koerte järelt ei korista, kuhu sa selle kotikese pärast viskad?".

Maalehe veeb uuris Põhja-Tallinna vanemalt Raimond Kaljulaidilt, miks Kopli park nii trööstitu välja näeb.

"Plaan on väga põhjalikult sel aastal see park korda teha, osta uued pingid, parandada teid, puhastada valgustid, uuendada mänguväljak. Oleme palganud ka pargivahid, kes hakkavad valvama avaliku korra ja heakorra järele. See on osa suuremast projektist, mille raames tehakse korda ka Stroomi rand ja seda ümbritsev rannapark," selgitas Kaljulaid.

Tallinna eelarves on Stroomi ranna ja Kopli kalmistupargi uuendamiseks ette nähtud pool miljonit eurot, millest 80 tuhat eurot kulub Kopli pargi korda tegemiseks.