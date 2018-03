Lugejad kirjutavad ohtlikest bussipeatustest: ei ole ülekäigurada ja politseid pole ka sel sajandil näha olnud

Eile jagas ajakirjanik Kadri Tramm Maalehe veebis oma ebameeldivat kogemust sellest, kuidas ta möödunud laupäeval Rae vallas Peetri küla lähedal mitu korda tiheda liiklusega neljarealist teed pidi ületama, et õigesse bussipeatusse jõuda.

Artikli kommentaarides jagavad lugejad oma kogemusi samasugustest olukordadest.

„Tartu poolt tulles on samasugune jama. Elan ise Kelgumäel. Kui linna suunas oleks peatus elamutele lähemal, leiaks see ilmselt suurt kasutust. Ka peatusevahe Mõigu peatusega on väga pikk. Peatus võiks asuda näiteks Tähnase tee keeramise koha, Olerexi tankla või Intraci juures. Intraci juures on juba viis aastat bussipeatuse silt, ametlikku peatust ei ole ja ühtegi bussi ei ole küll seal näinud peatumas. Kohalikel koolilastel on ka väga pikk tee lähima bussipeatuseni,“ kirjutab kasutaja Oskar.

„Väga huvitav, äkki pean ka Delfi poole pöörduma? Minu kirjadele ei vasta ei Harjumaa ÜTK (MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus – toim) ega Peetri (Rae – toim) vallavanem, lihtsalt ignoreerivad. Peatused on, aga sinna pääseda pole võimalik. Annuse peatus samamoodi on, aga pääseda sinna ei saa. Krati peatus on, aga seisab ka põllu peal, paviljoni ei ole juba 1,5 aastat. Kedagi see ei huvita,“ kirjutab Peetri elanik.

Mujaltki antakse muredest teada.

„Inimese mured on ametnikele tühised, kirjuta või ära kirjuta. Jagatakse tühje lubadusi ja asjad venivad. Näiteks Harku vallas käib "turvalisuse" nimel täielik komejant: Klooga tee on lühikese ajaga ohutussaari täis ehitatud ehk üle reguleeritud on kohad, kus praktiliselt keegi teed ei ületa (mitte mingi jalakäijate tiheduse valemiga need kohad neid saari EI vaja - samas, nagu sellest kirjutisest näha, et on kohti, mis rohkem rahastust vajaksid). Sellest pole mõtet rääkidagi, et ühe ohu(tus)saare valgustamist oodatakse Klooga teel juba üle poole aasta (mitmed kirjad on saadetud, ei midagi). Õnneks veel keegi surma pole saanud,“ kommenteerib Nojah olukorda Harku vallas.

„Järvamaal Laupal koolimaja juures on kiirusepiirang 70 km/h, aga kõvemad raketid annavad nii, et viimne päev käes. Hea pikk sirge lihtsalt. Ja lapsed, 1.-3. klass peavad üle saama. Ei ole ülekäigurada ja politseid pole ka sel sajandil näha olnud,“ teatab kasutajanime Pole Hullu taha varjunud inimene.

Üks aga juhatab abivalmilt: „Sinna saab mööda Peetri teed, mis on autodele tupiktänav. Jalgsi saab ilusasti suvisemal ajal. Talvel pole seal ise veel käinud seal.“

Hea lugeja, anna teada, kus on sinu meelest bussipeatuse lähedal liiklusohtlik olukord! Kogume teated kokku ja edastame maanteeametisse.