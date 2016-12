Ametlikult on küll talv, aga loodus ei tee sellest väljagi. Nii võib metsas jalutades leida täiesti korraliku pannitäie kukeseeni nagu Maalehe lugejate piltidelt näha võib.

Aga talviseid söögiseeni on veel. Metsablogi autor Leili Mihkelson kirjutab, et "jõulude ja uusaasta vahel, kui on sulailmad pikalt püsinud, leidub talviseid söögiseeni juba rohkem. Kõige levinum on meil lehtpuudel kasvav puidu-sametkõrges, hea söögiseen värskelt tarvitamiseks. Seenejalg on sitke ja seda ei tasu toiduks võtta, kõlbavad ainult need ilusad kollased kübarad."

