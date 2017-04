LUGEMISELAMUS: Eesti sündmused Soome kastmes

Üks raamatu autoritest, Marjo Näkki on töötanud Tallinnas ka Soome saatkonna kultuuriatašeena.

Soome ajakirjanike Kaja Kunnase ja Marjo Näkki „Ülelahe suhteraamat“ on ladus ja mitmekesine lugemine, kuid sisu erineb märgatavalt pealkirjast.

Kes ootab siit põhjalikku Eesti-Soome suhete käsitlust, ilmselt peab otsima teistsuguseid allikaid. Tegu on pigem laiendatud artiklikogumikuga, mis pakub üsna põgusat ülevaadet Eesti viimaste aastate sündmustest ja nende peategelastest.

Annab selgelt tunda, et raamat on algselt mõeldud Soome lugejale, kellest enamik ei vajagi väga põhjalikku süüvimist Eestis päevakorral olevatesse teemadesse, vaid neile piisab hariliku ajaleheartikli ülevaatlikkuse tasemest küll.

Eesti lugejale annavad kahe Soome ajakirjaniku tehtud kokkuvõtted muidugi aimu sellest, milline pilt avaneb meil toimuva kohta teisel pool lahte. Ent sügavama huvi korral tunduvad selles raamatus leiduvad käsitlused paiguti veidi ülelibisevad. Mõnes kohas annab ka tunda originaalmaterjali vähesus, mitmeid uudissündmusi on kirjeldatud peamiselt Eesti ajakirjanduses ilmunu põhjal.

Kahest Eesti poliitikust on soomlannad raamatus kirjutanud veidi pikemalt: need on president Toomas Hendrik Ilves ja endine Keskerakonna esimees Edgar Savisaar. Väga suure huviga lugesin president Ilvesele pühendatud osa, olles ise pühendanud terve aasta oma elust tema presidendiaja kümne aasta sündmuste läbiuurimisele.

Raamatu teine autor Kaja Kunnas on aastaid kirjutanud Tallinnast lugusid Helsingin Sanomate jaoks. Foto: Ardo Kaljuvee

Peab tõdema, et kindlasti leiavad selle Kaja Kunnase poolt kirjutatud käsitluse lugejad täiesti teistsuguse pildi Ilvesest, kui mina soovisin või oskasin anda oma raamatus „THI“. „Ülelahe suhteraamatus“ seatakse fookus vaheldumisi Ilvese tegevusele poliitikuna ning eraelule, ning tegelikult jääb domineerima pigem see teine. Umbes 25-leheküljeline Ilvese-peatükk algabki tema pulmade kirjeldusest 2016. aasta alguses.

Sellele järgneb tõdemus, et „Eestis jäädakse teda meenutama presidendina, kes lahutas, abiellus, lahutas ja abiellus.“ Jah, selline pilt võib muidugi jääda, kui võtta aluseks peamiselt Ilvese kohta eesti veebiportaalides kultiveeritud narratiivid, ent ma pean ütlema, et mina leian Ilvese rolli Eesti riigipeana olevat siiski täiesti teistsuguse, ning usun ka, et Kroonika või elu24.ee tarbijaskond ei oma lähiajaloo kirjutamisel õnneks monopoolset seisundit. Lugemist väärt on kindlasti mõned seigad Soome poliitikute ja Ilvese vastastikustest viisakustest.

Raamatu lõpuosa jõuab ka Eesti-Soome suhetes viimasel ajal toimunu mõtestamiseni. Kahtlemata peab nõustuma, et Eesti jaoks on Soome jätkuvalt suurriik – ehkki enam mitte nii suur ja tähtis, kui 1990ndate algul. Eesti horisondid on nüüd siiski märksa avaramad.

Raamat ütleb: „Soome lahe lõunakaldal märgatakse Soome pisimatki liigutust“ – mulle näib, et see on siiski tõsi vaid mõnede valdkondade kohta, eelkõige mis puudutab Soome suhteid Venemaaga ning ka näiteks NATO-debatti.

Ilmselt olid nõukogude aja lõpus eestlased Soome eluoluga isegi paremini kursis, kuna Soome televisioon tollal tähendas tõesti akent maailma. Uus Eesti põlvkond kasvab üles teistsuguste ekraanipiltide toel.

Igatahes tore, et soomlannade raamat Eesti kohta on nüüd ka eesti keeles kättesaadav. Tegelikult ju mitmeid selles köites käsitletud sündmusi ei ole Eesti autorite poolt veel raamatu vormis läbi kirjutatudki.

Raamat

Ülelahe suhteraamat. Uue ohu aastad



Tõlkija Tiina Maripuu

300 lk

Kirjastus Post Factum, 2017

Kaja Kunnas ja Marjo Näkki