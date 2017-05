LUGEMISELAMUS: Keiti ütleb lühidalt ja tabavalt

Läinud nädalal ühes Kopli baaris toimunud esitlusel mõtlesin, et kui raamat omandatud, kuhu ma selle nüüd panen või mida temaga üldse ette võtan.

Siiani parim idee näib kasutada seda klassikalise kohvilauaraamatu funktsioonis.

Jättes minimalistlikus mustas sametköites teose hooletult lebama hüpoteetiliste külaliste vaatevälja, mõjub „@keitivilms“ ajatult nagu Vana Testament hotelli lauasahtlis. See on tunnismärk omaniku püüdlusest vaimse kirgastumise ja kultuurilätteist voolava puhta allikavee poole, millist kuvandit aitab tsementeerida ka kena pühendus autorilt.

Keiti Vilms on kahtluseta kalambuurižanris tänane Eesti meister. Tema lausetes on vägi, need mõtted on jõustavad. Kasutades mõningaid varasemast tuntud väljendeid – Keiti veidi nihkes ütlused võivad mõnikord tekitada furgooni. Omas valdkonnas on autor ju täiega kopenhaagen.

Igaüks on meist ehk kuulnud mingeid kentsakaid ütlusi a la „kalurid avaldavad mõju naiste vigurile“, aga Keiti Vilms arendab sedasorti väljendusviisi täiuslikkuseni. Tema säutsud mitte üksnes ei žongleeri eesti keelega sama osavalt nagu mõni tsirkuseartist kurikatega. Igas ütlemises on mõte ja sisu. Parimal juhul toimivad need säutsud ühtlasi kaasaegseid nähtusi saatva päevakajalise kommentaarina.

Näiteks lk 138. „Kasukakandjaile võiks ka tuhkrumaksu kehtestada“ – just äsja lennutas Riigikogu oma saalist välja karusloomade naha pärast pidamise keelueelnõu.

Tähemärkidega teoses liialdatud ei ole. Kujundus on õhuline ning jätab võimaluse iga mõtte üle rahulikult iseeneses aru pidadada.

Osa Keiti säutsudest on varjamatu erootilise laenguga, ning sobiks lööklausena iga tsölibaadist lahkuda ihkava, ent kultuuriteadliku kasutaja Tinderi-kontole. „Mul on sulle üks kireloomuline pakkumine“ või „Mul lasub süü iha õhutamises“. Kas see pole mitte puhastverd „Tuhande ja ühe öö“ materjal?

Keiti Vilmsi loomingulised sähvatused leiavad sageli aset Twitteris, ning seal tabavad need kümnesse ka Eesti ühismeediakeskkondade tüübilise postituse kontekstis. Parimad ja laigitavamad eestikeelsed postitused sisaldavad ju enamasti mingit veidi iroonilist, või lausa sarkasmist nõretavat tähelepanekut ümberkaudse elu kohta.

Ammu on möödas aeg, mil sotsmeedias sai populaarsust koguda lihtsalt silmajäänud artiklite viiteid jagades. Eestikeelne ühismeedia aastal 2017 on selles osas armutu. Võidab see, kes suudab olla originaalne, tabav, päevakajaline. Keiti Vilms selgelt oskab.