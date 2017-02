Veel aasta tagasi algas Hiiumaal Kassaris kevade kõrgepingeliini elu jätnud luikede lugemisega. Nüüdseks on liinid maakaabli vastu vahetatud.

Mullu aprillis kirjutas Hiiu Leht, kuidas Kassaris linnud kõrgepingeliini lendavad ja surma saavad. Kohaliku elaniku Ain Koori sõnul leidis ta tavaliselt aasta jooksul kümmekond surnud luike, mis näitas, et tegu pole üksikjuhtumiga.

Samuti oli märgatud, et rohkem saab linde hukka kevadise ja sügisese rände ajal.

Koor ütles tookord lehele, et ilmselt luigepopulatsioonile hukkunud linnud saatuslikuks ei saa, kuid eriti irooniliseks teeb asja see, et üle Euroopa tähtis Käina lahe–Kassari maastikukaitseala on kõrgepingeliinidest ümbritsetud.

Juba siis oli ka juttu tekkinud lootusest saada õhuliinid maakaablisse ning tänavu kevadeks ongi plaan õnnestunud.

Käina vallavanem Omar Jõpiselg rääkis, et õnnestus ühendada kaks suuremat kaevatööd ning samuti tuli vastu maanteeamet, kus oldi erandkorras nõus, et kaablid kaevatakse teetammi. „See aga tähendas, et ei pidanud kaevama kaitsealusele poollooduslikule kooslusele, mis omakorda rõõmustas väga ka keskkonnaametit,“ märkis Jõpiselg.

Tööd algasid mullu augustis ning lõppesid ligi kuu aega tagasi. Muudatus on juba rõõmustanud linnusõpru, kellele Kassari on oluline linnuvaatluskoht.