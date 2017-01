portland Kõrvemaa Suusamaratoni korralduskomitee teatas nädala alguses, et on sunnitud ebapiisavate maratoni lumeolude tõttu suusamaratoni ja kogupere suusapäeva edasi lükkama 5. märtsile

Edasilükkamise tõttu on pikendatud on ka soodusregistreerimine, mis kestab nüüd veebruari lõpuni.

Hoolimata kehvadest lumeoludest oodatakse siiski suusahuvilisi

nädalavahetusel Kõrvemaale suustama ja talverõõme nautima, sest maratonirada 19km distants on tähistatud ja treeningsuusaga suusatatav. Laupäeval, 21 jaanuaril toimub huvilistele määrdekoolitus, suusakool ja lapsi ootab marumägi.

Kõigile juba tänaseks registreerunud osalejatele uue kuupäeva mitte sobivusel osalemistasu tagastatakse, selleks on vaja ühendust võtta meiliaadressil sport@korvemaa.ee.

Ka Estoloppeti 20. juubelihooaja esimese suusamaratoni toimumine 28. jaanuaril Mõedakal saatus on lahtine ning see selgub alles järgmisel esmaspäeval.

Võistluse korraldaja Evi Tormi sõnul on rajameister osades kohtades üritanud põhja ette valmistada. „Põhiradadest kõrvale suusatama minna ei saa. Kui lumi tuleb, siis maraton toimub, valmisolek selle läbiviimiseks on olemas,“ ütles Torm ja lisas, et alternatiivina kaalutakse etapi kuupäeva muutmist.

Etapid Estoloppet 2017 sarjas:

28.01.2017, 33. Viru Maraton

05.02.2017, 19. Tamsalu-Neeruti Maraton

11.02.2017, 19. Alutaguse Maraton

18.02.2016, 19. Tallinna Suusamaraton

26.02.2017, 44. Tartu Maraton

04.03.2016, 43. Haanja Maraton