Lumisel maipäeval sündinud kaksikud said nimeks Lumi ja Rahe

Paksu lume toonud 9. mail sündisid saarlaste Miina-Eliise Udekülli ja Hendrik Hanso perre kaksikutest tüdrukud, kes said nimeks Lumi ja Rahe.

Kell 20.05 sündis Lumi ja kell 20.27 Rahe. “See on parim päev minu elus,” rõõmustas beebide isa Hendrik Hanso. “Ema Miina-Eliise oli nii tubli!”

Kuna Kuressaare tohtrid leidsid, et Miina-Eliise kaksikute ootus on tavalisest kõrgema riskiga, soovitati lapsed ilmale tuua Tallinnas. Sünnitus läks hästi, keisrilõiget polnud tarvis. “Lapsed on terved ja tublid,” kinnitas Hendrik Saarte Häälele. “Eks me tasapisi taastu,” ütles beebide ema Miina-Eliise, kelle sõnul läks täide tema suur unistus just kaksikud saada.