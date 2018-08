LÜNK SEADUSES | Alla 16-aastane jalgrattur kiivrita sõita ei tohi, ent elektrilise tõukerattaga liiklemisel piiranguid pole

Samas nägi Tikerpe ohukohana ülereguleerimist. “Võib-olla midagi peaks jääma nii-öelda talupoja mõistuse kasutamiseks, et ma ei lase oma last sellise sõidukiga kiivrita välja, ma teen talle selgeks, kus ta võib sõita ja kus ta ei või sõita, sest see on lapsevanema kohus selgitada, kuidas ja kus ta võib liigelda,” rääkis ta.

Praegu tuleks Tikerpe sõnul elektrilise tõukerattaga liigeldes lähtuda nõuetest, mis on kehtestatud jalgratta või tasakaaluliikuriga sõitmiseks. Ta lisas, et tasuks kasutada ohutusvarustust – kiivrit ja kukkumiskaitsmeid.