Luunja vallavanem: maaelu suretamine ei tohiks nii lihtsalt käia

Luunja ja Kavastu apteekide sulgemine on kohalike inimeste jaoks valulik otsus, mis maapiirkonnale pitseri vajutab, kinnitas Luunja vallavanem Aare Anderson.

„Apteegiteenuse pakkumine on kohalikule inimesele vältimatult vajalik teenus. Luunjas elab ka palju eakaid inimesi, kelle jaoks on ebamugav käia apteegis Tartus, sest neil puudub oma transpordivahend. Just nende jaoks on tegemist kõige suurema probleemiga,” selgitas Anderson.

“Olime tõepoolest tänulikud, et ettevõtja nägi vaeva eraldi teenuse tehniliste lahenduste väljatöötamisega, selle asemel, et apteek lihtsalt tööjõu puuduse tõttu kinni panna,“ rääkis ta. „Sellised uudsed lahendused aitavad maapiirkondadel ellu jääda. Tuua inimese juurde vajalik teenus, et inimene ei peaks minema kuhugi kaugemale, vaid saab selle kätte kodukohas, on hädavajalik."

Juuni alguses alustas Apotheka Luunja ja Kavastu apteekides klientide videosilla teel nõustamist, kuid Ravimiamet ei luba ettevõttel töötada, kui apteegi lahtioleku aegadel ei ole proviisorit või farmatseuti kohal. "Klienditeenindaja ei saa asendada kvalifitseeritud erialaspetsialisti," selgitas Ravimiameti esindaja.

Luunja valla ettevõtja ja ühtlasi Tartumaa Arendusseltsi juhatuse liige Lilian Saage nentis, et maapiirkondade elujõulisena hoidmiseks on ülioluline baasiliste teenuste säilimine. Oluline on olla innovaatiline ja leida nutikaid lahendusi teenustele, mis on maal elavale inimesele vajalikud. Hoiak ja sõnum riigi poolt peaks olema pigem lahenduskeskne, mitte piirav.

“Innovatsioon toimub igapäevaselt ja kõigis sektorites otsitakse uuenduslikke lahendusi, et tagada parem elukvaliteet ja ressursside kasutus, see käib ka apteegiteenuse kohta. Eesmärgiks on ju see, et maainimesel on mugav maal elada. Kurb, kui riik, kus e-lahenduste võidukäik on erinevates sektorites laialt levinud, ei taha uuendustega apteegiteenuste puhul kaasa tulla,” lisas Saage.