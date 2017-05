Maa-ameti arhiivi saabuvate planeeringute dokumendid on nüüd kättesaadavad ühest kaardirakendusest

Nüüdsest on kõigi Maa-ameti arhiivi saabuvate planeeringute olulisemad dokumendid avalikkusele kättesaadavad samast kohast – Maa-ameti planeeringute kaardirakendusest, seda sõltumata planeeringu asukohast või sellest, kas tegu on detail-, üld- või maakonnaplaneeringuga.

Detail-, üld- ja maakonnaplaneeringute olulisemad dokumendid kuvatakse nüüd ühtses süsteemis. “Pikemas perspektiivis soovime jõuda rakenduseni, mis seob katastrisse kantud maatüki selle kasutamist reguleeriva kehtiva planeeringuga,“ teatas Maa-ameti peadirektor Tambet Tiits. Esimene etapp selles suunas on valmis.

Käesoleva aasta alguses pöördus Maa-amet palvega kohalike omavalitsuste poole saada planeeringutega seotud dokumendid digitaalselt. Maa-ameti soov sai positiivse vastukaja ja see tegi võimalikuks alates 2017. aasta algusest saabunud planeeringute seletuskirjade, jooniste ja kehtestamise otsuste avalikustamise Maa-ameti kaardirakenduses. „See on riigis esimene katse koondada detail-, üld- ja maakonnaplaneeringute andmed kokku ühte süsteemi ning saada ülevaade planeeringutest halduspiiridest olenemata,” ütles Maa-ameti geoinfosüsteemide büroo peaspetsialist Maili Hirlak, lisades, et seni pakkusid vaid mõned omavalitsused võimalust saada ülevaade detailplaneeringutest kaardil.

Rakenduse kaardil on näha need detailplaneeringud, mida on Maa-ametis menetletud või esitatud peale kehtestamist katastritoimingute tegemiseks alates 1. jaanuarist 2017. Erandiks on omavalitsused, kes kasutavad X-GIS rakendust oma registrina või tagavad oma registri andmete ajakohase edastamise Maa-ametile.

Planeeringute lihtsamaks leidmiseks on täiendatud Maa-ameti geoportaali planeeringute otsingut. Otsing võimaldab leida maakonna-, üld- ja detailplaneeringute infot ning pöörduda lisaks X-GIS-kaardirakendusele ka otse omavalitsuse registrisse või avada Maa-ameti arhiivi dokumendid. Kaardivaates avanevad infopäringu nupu abil planeeringu üldinfo ja edasised viited.

Senine detailplaneeringute rakendus, kus asub vaid detailplaneeringute andmestik, on plaanis lähikuudel sulgeda. Seal olev info lisati X-GIS-i planeeringute rakendusse, mis koondas varem vaid üld- ja maakonnaplaneeringute andmeid.