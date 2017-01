Valitsus andis tänasel istungil maaeluministeeriumile nõusoleku Maaelu Edendamise SA-ga halduslepingu sõlmimiseks, mille järgi hakkab sihtasutus kalandussektori ettevõtjatele väljastama laene Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) 2014–2020 vahenditest.

Halduslepinguga volitatakse sihtasutust Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014–2020 vahenditest välja andma laene kala- ja vesiviljelustoodete tootmise ja töötlemisega tegelevatele ettevõtjatele.

„Rahastamisvahendi toel paraneb kalandussektori ettevõtjate juurdepääs kapitalile. See võimaldab teha vajalikke investeeringuid, mille rahastamiseks on seni olnud raske turult vahendeid leida näiteks alustaval ettevõtjal, kellel puudub piisav müügitulu, et pangast laenu saada. Aga ka juhul kui ettevõtjal puudub varasem laenukogemus või on laenude tagasimakseperiood olnud liiga lühike,“ ütles maaeluminister Tarmo Tamm.

„Rahastamisvahendi raames on esialgu plaanis avada kaks laenutoodet kala töötlemisega tegelevatele ettevõtjatele, millest üks on mikro- ja väikeettevõtete kasvulaen ning teine kuni keskmise suurusega ettevõtjatele suunatud pikaajaline investeerimislaen.“

Maaelu Edendamise SA-l on kavas alustada finantsinstrumendist laenude andmisega 2017. jaanuar. Esimeses järjekorras on kavas avada kaks laenuskeemi:

1. Kala töötlemisega alustavate või tegelevate mikro- ja väikeettevõtete kasvulaen – laenu suurus on ühele taotlejale vahemikus 10 000 - 100 000 eurot ning laenuperioodi pikkus kuni 5 aastat.

2. Kalatöötlemisega alustavate või tegelevate ettevõtete pikaajaline investeerimislaen - laenu suurus on ühele taotlejale vahemikus 100 000 – 500 000 eurot ning laenuperioodi pikkus kuni 15 aastat.

Kala töötlemisega seotud ettevõtjatele suunatud rahastamisvahendi mahuks on kavandatud esialgu 7,2 miljonit eurot ning kogu EMKF 2014-2020 rahastamisvahendi maht on kavandatud 15 miljonit eurot, sh EMKF 2014-2020 osalus 75% ja riigieelarve osalus 25%.

Maaelu Edendamise SA on rahastamisvahendi meetme raames väljastanud laene ka Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 eelarveperioodil, mil näiteks vesiviljelusega alustavatele või tegelevatele ettevõtetele anti investeeringuteks tootmisesse või töötlemisse laene kokku ligi 5 miljoni euro ulatuses.

EMKF 2014–2020 on programm, mis pakub rahalisi vahendeid Euroopa Liidu ühise kalanduspoliitika rakendamiseks. Perioodil 2014–2020 on fondi Eesti rakenduskava eeldatavaks mahuks 129,6 miljonit eurot, millest 100,9 miljonit eurot tuleb EMKF vahenditest ja 28,6 miljonit eurot Eesti riigieelarvest.