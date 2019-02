MAAELUFOORUM 2019 | Erakondade lubadused põllumeestele käivad seinast-seina

Keskerakonna programmis on kirjas, et keelustatakse GMO-kasvatamine Eestis. Maaeluminister Tarmo Tamm selgitas, et see puudutab vaid taimekasvatust ja 19 riiki EL-is on selle juba keelanud. „Loodan, et Eesti on 20s,” lisas ta. „Praegu tohib vaid ühte GMO-kultuuri kasvatada ja see on mais, seda Eestis kasvatama ei hakata.”

Reformierakonna programmis on mahetootmine markeeritud. Urmas Kruuse ütles, et koos metsaga on üle poole Eestist mahe, kuid toodangut ei tule nii palju kui võiks. Osa on keskkonna hoidmine, mida võib ka teha, kui võtame sellise eesmärgi, aga mõte pole ju teha muuseumi, lisas ta, peaks ikka mahetoodangut tulema.

EKRE lubab oma programmis tagada õiglase kahjude hüvitamise korra metsloomade ja -lindude poolt tekitatud kahju osas. Merry Aart tõdes, et programmides on poliitiline tahe ja väga peenelt need lahti kirjutatud ei ole. Mesinike toetuse osas tuleks mõelda, kas see on päris eesmärgipärane või peaks seda mingil moel muutma.

Kas Eestis peaks keelustama glüfosaadi? Sots Ivari Padar ütles otse: „Ma ei tea, sest ma olen poliitik.” Ta arvas, et seni on kõik habras, kui pole piisavalt tõendeid ja analüüse tehtud.

Kuidas teha nii, et kellegi jääde on järgmises etapis kellegi sisend? Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder arvas, et seal ühtegi lihtsat lahendust ei ole. Kindlasti tuleb läbi maksupoliitika soodustada, lisaks soodustada uute tehnoloogiate kasutuselevõttu, aga see tähendab panustamist teadusesse ja rakendusuuringutesse, lisaks on oluline säästlik elulaad.