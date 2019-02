MAAELUFOORUM 2019 | Mida saab riik teha, et elu maal õitseks?

Seeder: Kui teeme regionaalpoliitikat, siis peame käsitlema mingit piirkonda loogilise tervikuna, kuid sageli käsitletakse linna ja selle tagamaad eraldi. Teiseks ei peaks riigi regionaalpoliitika olema erinevate ministeeriumite summa, vaid ühisosa. Need on erinevad asjad. Edukas regionaalpoliitika on see, kui see on kõigi ministeeriumite läbiv osa.

Nurm: Seda küsimust esitatakse iga nelja aasta järel ja siis saame jälle teada, et maale on vaja kooli, poodi, postkontorit, politseid, arsti jne. Seda me teame kõik, aga selle jaoks ei ole raha antud ja ei taheta anda ka nüüd. Tallinna areng on üle 110% EL-i keskmisest, mujal Eestis on see aga 65%. Peaksime Eesti EL-i toetuste jagamise osas kaheks piirkonnaks jagama. Tallinna mehed ei saa siis maameestele mõeldud raha ära süüa. Praegune koalitsioon otsustas, et Eesti jätkab ühe piirkonnaga. Meie tahame ümber jagada mitte raha, vaid võimalusi. Kõik avalikud teenused tuleb tagada võrdselt kõigis maakondades. Kui riik lahkub, lahkuvad inimesed maapiirkonnast. Praeguseks on maapiirkonnast lahkunud 100 000 inimest.

Taro: Mõtlesime, et teeks natuke teistmoodi. Me alustaks haridusest ja teadusest, meie programm algabki sellest peatükist. Paneme haridusse ja teadusesse kaks protsenti SKPst. Soovime õhutada pensionifonde tooma oma raha siinsetesse ettevõtetesse, mis teeb kapitali kättesaadavamaks. Üks teema on turutõrgete lahendamine. Mind ennast puudutas väga see, kui ma ei saanud pangast laenu maja suuremaks ehitamiseks. Riik võiks garanteerida noorte inimeste kodulaenu. Miks pole riik võtnud laenu taristu välja ehitaiseks, meie erakond on valmis neid julgeid otsuseid tegema. Pärast haldusreformi ütles enamus külavanemaid, et otsustusprotsess on neist kaugenenud, oleme valmis osa ülesandeid andma kohaliku omavalitsuste tasandile. Oleme valmis ära kaotama eraldi ministeeriumid ja looma ühtse meeskonna.

Metsallik: Riik tuleb rahvale tagasi võidelda. Keskkonnasõbralikud erakonnad tahtsid teha valimisliidu, mis on Euroopas väga levinud, kuid suured erakonnad olid selle vastu.

Kaasik: Selleks, et tuleks jõukus, on vaja midagi müüa ja midagi toota. Euroopas kasvab mahetoodete müük. Euroopa põllumajanduspoliitika annab riikidele palju suuremad võimalused nende toetuste kasutamiseks ja hea tahtmise korral saaks Eesti kasutada seda mahetootmise toetamiseks. Riik peab hoolitsema ka infrastruktuuri eest, mis on kulu kokkuhoiu tõttu välja tõmmatud, nagu sünnitusmajad, koolid jne.

Loe veel

Järvik: Me ei saa riigi juhtimisotsuseid vastu võtta Exceli tabeli põhjal, tuleb kasutada analüüsi. Näites maksupoliitilised meetmed maaelu korralduseks, nr 1 on soodustused ettevõtlusele. Soovime võtta kasutusele peretalu mõiste ja sellega seonduvalt terve rida seadusi, mis tagaks mõistliku talupidamise ja taude üle andmise. Peatame meditsiini- ja muude teenuste maalt lahkumise.