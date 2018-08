Maaelukomisjon arutab põllumeeste abistamist: kas eriolukorra asemel kuulutatakse välja loodusõnnetus?

Maaelukomisjoni esimehe Aivar Koka sõnul koguneb komisjon uuesti, et saada ülevaade Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) omakapitali suurendamiseks eraldatud raha kasutamisest ja sellest, kas PRIA on valmis toetusi põllumeestele varem välja maksma.

Koka hinnangul oleks üks võimalusi toetada põllumehi seoses põuakahjustustega Maaelu Arengukava (MAK) tootmise potentsiaali taastamise meetme rakendamise kaudu. Ta märkis, et Euroopa Komisjoni teatel on maaelu arengukava raames tootjaid võimalik toetada, kui liikmesriik tunnistab põuaolukorda kui "loodusõnnetust". Taolise otsuse korral võib kuni 100 protsendi ulatuses toetada põua tõttu kahjustatud põllumajandustootmise potentsiaali taastamist. „Kaalumist on väärt küsimus, kas me ikka ei peaks teatud piirkondades välja kuulutama põuaolukorda kui "loodusõnnetust"“, ütles Kokk.

„Langetatud otsus eraldada riigieelarvest 20 miljonit eurot, et põllumeestel oleks tagatis pankade võimalike laenunõuete korral, on olnud vajalik samm. Samas tuleb arutada Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametiga (PRIA) toetuste varasemat väljamaksmist põllumeestele. PRIA toetusi makstakse tavaliselt detsembris, aga sel aastal oleks põllumeestel neid juba septembris vaja,“ ütles Kokk. Ta toonitas, et peame pakkuma põllumehele finantsvõimekust, et ka järgmisel kevadel vilja külvataks ja loomad laudas oleksid.