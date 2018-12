Maaelukomisjonis hekseldati läbi kõik Toiduliidu lipumärki puudutavad küsimused

"Praegu kasutatakse rahvusvärve väga meelevaldselt. Euroopa Liidus on palju suuri tööstusi, kus on palju odavat toorainet, mitstõttu annab selle kasutamine suure konkurentsieelise," ütles Kutsar.

SÕNA SAAVAD MAAELUKOMISJONI KUULUVAD POLIITIKUD



Heimar Lenk, Keskerakond



Kogunenud on 25 inimest ja me arutame ühte märki. Kõik targad on koos – öelge palun, mida siin arutada? Märk tuleb teha selliseks, et ta on kõigile selge ja midagi ei tuleks tema üle arutada.



Tootjatele see märk pole eksitav, selge see ja on hea ka välismaal müüa. Aga meie tarbija jaoks, kes tahab saada Eesti kaupa, on. Ning Eesti põllumees selle alla ei kuulu, sest välismaine liha on odavam. Arvan, et Kutsar on õigel teel, et tarbija on eksitatud. Puht ostjana ma ütleksin, et ma ei teadnud, et see pole Eesti toorainest, ma pole elus lugenud seda paberit, mis märgiga kaasas käib.



Urmas Kruuse, Reformierakond



Tarbijat saab petta üks kord, saab kaks korda, aga edasi on jama majas. Õigus on ka neil, kes ütlevad, et kui ühe toote peal on viis märki, võib see eksitada.



Arvan, et mida rohkem Eestis töödeldud toitu tarbitakse, seda suurem on võimalus, et ka Eesti põllumehe toore sinna jõuab. Sinna juurde käib ka tarbija harimine.



Kui loeme uuringuid, kuidas inimesed märki tajuvad, siis see ei tähenda aga vastuolu seadusega.



Kui seakasvatamiseks on kasutatud 100% importsööta, siis tahaksin küsida, kas see ikka on puhas Eesti kaup. Kui kaugele nendes aruteludes võime ja peame minema?



Minu arvates on selle arutelu käigus üsna keeruline head lahendust leida. Loota, et suudame kunagi märgi nii täpselt ära kirjeldada, et kõik on rahul, on võimatu.



Inara Luigas, SDE



Olen nõus Lengiga, ka mina arvasin koguaeg, et tegemist on täiesti eestimaise toodanguga. Tänane arutelu näitas, et me ise ka omavahel ei saa aru, millal võib Eesti lippu kasutada. Väga tunnustan kõiki ettevõtjaid tehtud töö eest, aga siiski on küsimus, mida lipumärgiga edasi teeme. Mina mõtlen, et lähen eksperimendi korras kirjutan inimestele, et seletage, mida teie arvates tähendab Eesti lipp toiduainetel. Mul on hea meel, et see arutelu toimus!



Artur Talvik, Vabaerakond



Ma ei arva, et peab seaduseid muutma, aga see peaks olema elementaarne, et kui lippu kasutame, siis see tähistab seda, et see on tehtud Eestis, tooraine on pärit Eestist ning on andnud Eesti inimestele tööd. Toit on teatud mõttes ka julgeolekuküsimus. Kuid meie põhiline eesmärk peaks olema kokku hoidmine ilma igasuguste seadustega vehkimata.



Aivar Kokk, Isamaa



Laua taga on enamik mitte-ettevõtjad. Sirje ees müts maha, et oled loonud sellise brändi. Üks viga ongi selles, et oled loonud liiga hea brändi. Konkurentsis on ikka nii, et kui keegi loob hea brändi, tahaks keegi seda omale saada.



Bränd kuulub loojale. Mitte keegi ei saa öelda, kuidas tema enda brändi kasutab.



Võib-olla saame süüdistada, et brändi ei ole kõige paremini inimestele selgitatud. Olgem ausad, neil on olnud ainult üks ülesanne, müüa nende ettevõtetes toodetud toitu. Igal ettevõttel saab olla üks eesmärk, see on kasumi saamine. Kogu sotsiaalne pool on tore, aga ettevõte luuakse ikkagi ainult selleks, et kasumit saada.



Tänase koosoleku tulemus oli see, et kõik osapooled istusid korra maha ja püüdsid läbi rääkida. Saime kuulda kõigi arvamusi ja nägemusi ning arvan, et siit on võimalik rahulikult edasi minna.