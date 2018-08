Maaeluministeeriumi vastulause mesinike liidule: kümnete miljonite mesilaste hukkumine taimekaitsevahendite tõttu on meelevaldne arvamus

Õigusvastaselt tekitatud kahju hüvitamine on Eestis reguleeritud võlaõigusseadusega ja puudub vajadus seda täiendavalt reguleerida või ametitel sellesse sekkuda. Maaeluministeeriumi ja Põllumajandusameti esindajad on korduvalt võlaõigusseadusest tulenevaid võimalusi nimetatud aruteludel selgitanud. Isikul, kellele on õigusvastaselt kahju tekitatud, on õigus võlaõigusseaduse alusel selle eest hüvitist nõuda. Selline õigus kehtib võrdselt kõikidele, kellele on kahju eraõiguslikult tekitatud. Hetkel on fookuses küll mesindus, aga õigusvastaselt tekitatud kahju võib olla kõigis valdkondades, st mesinikud on võrdsed kõigi ettevõtjatega, sh kõigil on õigus nõuda kahjude hüvitamist ning pöörduda kohtusse.

Kusjuures ülemäära palju räägitakse kohtusse pöördumisest, sest tegelikult on enne seda esmane võimalus jõuda kahju tekitajaga omavahelisele kokkuleppele. Alles siis, kui kokkulepet ei saavutata, on järgmine võimalus pöörduda kohtusse. Ka kõnealusel juhtumil saavutati kohtuväline kokkulepe.

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda esines sel kevadel tänuväärse avaldusega, et taimekaitsevahendite kasutamise tõttu ei tohiks 2018 aastal hukkuda ükski mesilane, kuigi teame, et põllumajandusmürkide kasutamine suureneb pidevalt ja mürgituste risk sellega samuti.

Statistikaameti andmetel on viimastel aastatel suurenenud taimekaitsevahendite kasutamine põllumajanduslikes majapidamistes, kuid samal perioodil on kasvanud ka põllumajanduskultuuride kasvupind ja keskmine saak ning aastate lõikes erineb taimekahjustajate surve. Suurenemise trendi võib täheldada eelkõige seenhaiguste tõrjevahendite osas, mille põhjuseks võib tuua haiguste levimisele soodsaid ilmastikuolusid. Putukatõrjevahendite puhul, mis võivad valel kasutamisel mesilastele ohtu kujutada, on kasutamine pigem vähenevas trendis. Sellest johtuvalt on meelevaldne seostada haigustõrjevahendite kasutamise suurenemist mürgituse riski suurenemisega.

EPKK seatud eesmärk - taimekaitsevahendite kasutamise tõttu ei tohiks 2018 aastal hukkuda ükski mesilane – oli igati õige. Selline eesmärk peaks säilima ka tulevikus. Mõned tagasilöögid ei tähenda, et me eesmärgist loobuks.

Täna oleme fakti ees, kus meil on aga taas kümneid miljoneid hukkunud mesilasi. Rääkimata nendest tolmeldajatest, putukatest ja lindudest, kelle üle keegi arvestust ei pea, kelle surma me pealt ei näe, kuid kelle kaotust ei saa ignoreerida.

Kümnete miljonite mesilaste hukkumine taimekaitsevahendite tõttu on meelevaldne arvamusavaldus ja sellekohased tõendid puuduvad.

Juhtumite menetlemise reaalsus – nokk kinni, saba lahti

Mesinikud on aastaid, kuid üsna tulutult, rääkinud mesilaste massilisest hukkumisest, probleem aga püsib. Miks? Mis on põhjused, tagajärjed ja mõjud laiemalt?

Tänaseks on selge, et olemasolev süsteem ning riiklikud regulatsioonid ei toeta mesilaste hukkumiste tegelike põhjuste ja süüdlaste väljaselgitamist.



Põllumajandusameti kontrollisüsteem on toimiv ja riiklikud regulatsioonid piisavad, et välja selgitada mesilaste hukkumise tegelikud põhjused.

Toon vaid mõned näited pooleliolevast suvest.

Nädal tagasi hukkusid Läänemaa mesiniku Olev Orgmetsa 7 peres lennumesilased, lisaks veel paar peret lähikonnas. Kogenud mesinikuna oli talle selge, et tegemist võib olla põllumajandusmürgi väärkasutamise tagajärjega.

Hukkumise tuvastas mesinik reedesel päeval ja võttis ühendust ka Veterinaar- ja Toiduameti kohalike ametnikega. Vastuseks sai, et tullakse vaatama esmaspäeval. Mida see mesinikule ja mesilaste surma põhjuste väljaselgitamisele tähendab?



Esiteks - kuumade ilmadega lagunevad mürgid väga kiiresti, seega ei näita mitu päeva hiljem võetud proovid laboris sageli mesilastele surmavaid kontsentratsioone. Teiseks - ametnikud ei andnud mesinikule mingeid juhiseid, mida peaks koheselt tegema. Juhuse tahtel sai mesinik kiiresti nõu oma kolleegidelt, et võtta ise proov ja panna see sügavkülma. Tulemuseks andis analüüs Danadimi, laialdaselt mesinikele probleeme põhjustava põllumajandusmürgi sisalduse proovides. Fakt on selge, süüdlaseks on mürk, kes aga selle väärkasutaja on - selle küsimusega on mesinik taas üksi.

Põllumajandusamet, Veterinaar- ja Toiduamet ning Eesti Mesinike Liit on kinnitanud kolmepoolselt koostööjuhise tegutsemiseks mesilaste suurenenud suremuse põhjuste välja selgitamiseks. Juhis on vastu võetud kolmepoolsel kohtumisel VTAs 28.11.2017 ja täitmiseks nii ametnikele kui mesinikele. Läänemaa juhtumi puhul reageeriti kaebusele esimesel võimalusel vastavalt juhises kokkulepitule ja järelevalvemenetlus selle juhtumi puhul ei ole veel lõppenud. Hukkunud mesilaste analüüs tuvastas toimeaine dimetoaat jäägid, aga tulemuse seostamine Danadimi nimelise preparaadiga ei ole riikliku järelevalve käigus tõendatud.

Teine juhtum Virumaalt