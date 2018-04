Maaeluminister imestab, et õunamahla sisse pannakse ka kurki

"Poleks uskunud, et kurki võib panna õnamahla sisse ja see nii maitsev on," imestas minister Tarmo Tamm.

Tänasel toiduainetööstuse aastakonverentsil lähenes maaeluminister Tarmo Tamme ettekande aeg, kuid keda polnud saalis, oli minister. Ta ilmus siiski sõna otseses mõttes viimasel minutil välja öeldes, et oli tegelikult majas, kuid maitses koridoris välja pandud Eesti parima toiduaine konkursi tooteid.

"Poleks uskunud, et kurki võib panna õnamahla sisse ja see nii maitsev on," jagas ta kohe ka oma muljeid Salvesti uudistootest. "Magusamaksu pole vaja karta. Mulle tutvustati ilma ühegi lisatud suhkrugrammita tooteid, mis olid väga maitsvad."

Oma ettekandes tõi maaeluminister välja OECD raporti tulemused, millest selgus, et Eesti toiduainetööstuse ettevõtted ei ole investeerinud ja muutustega kohanenud nii hästi, kui põllumajandustootjad. Siinsed suurimad toidutööstusettevõtted on väiksemad kui nende välismaised konkurendid. Lisaks on madal ka tööjõu tootlikkus - lisandväärtus töötaja kohta on pea kolm korda madalam kui Skandinaavias.

Piimatööstuses oleks vaja konsolideerumist ja efektiivsuse tõstmist, nii, et 38 protsenti toorpiimast ei veetakse lõunanaabritele, vaid töödeldaks kodumaal. "15 miljonit eurot seisab täna ministeeriumis sahtlis, et teha üks suur ja võimas piimatööstus," avameelitses Tamm.

Ta noomis tööstusi, kes ei kasuta piisavalt toetusraha. Näiteks selleks mõeldud meetme 4.2 kokku 69 miljoni eurosest eelarvest on praeguseks toetuseks määratud 46,7 miljonit ja üle 22 miljoni euro on veel vaba.