Maaeluminister palus Euroopa Komisjonist põllumeestele abi: sellist põuda pole nähtud alates aastast 1950

Viljakasv on on kidur ning alumised lehed kolletavad.

Maaeluminister Tarmo Tamm saatis Euroopa Komisjoni põllumajandusvolinik Phil Hoganile kirja, milles palub Euroopa Komisjoni abi põua tõttu kahjusid kandvate Eesti põllumeeste aitamiseks. Avaldame tõlgitud kirja täismahus.

Kirjutan Teile kirjeldamaks keerulist olukorda põllumajanduses, eriti viljakasvatussektoris. Tänavune kevad on olnud erakordselt kuiv ning see on mõjutanud taimede kasvu ja arengut. Eesti Ilmateenistuse andmetel kannatas terve riik põua käes.

Maikuus oli keskmine sademete hulk 17 mm, mis on 60 protsenti vähem kui tavapärasel aastal. Mitmetes piirkondades oli keskmine sademete hulk isegi alla 17 mm. Minimaalne keskmine sademete hulk oli 8 mm. Sellist põuda pole nähtud alates aastast 1950. Keskmine õhutemperatuur oli 4°C kõrgem kui tavaliselt. Maikuu rekord 30,5°C mõõdeti selle aasta 14. mail. Päikesepaistet mõõdeti 408,4 tundi, paljuaastane keskmine on mais 276 tundi.

Suvivili kannatab põua käes ning põllumajandusteadlased ning tootjad ennustavad, et sõltuvalt piirkonnast on 30-70 protsenti tänavusest saagist juba kaotatud. Talivili on paremas olukorras, kuigi põud on ka selle saagikust mõjutanud.

Üks meie suurim mure on nõrk heinakasv, mis viib loomasööda puuduseni ja selle kehva kvaliteedini. Selle tulemusena oli esimese niite heina saagikus vaid 30-50 protsenti võrreldes eelmiste aastatega. Lisaks sellele oli heintaimede idanemine halb, mistõttu peaks neid järgmisel aastal uuesti külvama.