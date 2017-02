Maaeluminister Tarmo Tamm viibib täna visiidil Pärnumaal, et tutvuda olukorraga Tori hobusekasvanduses. Samuti külastab minister Tori vallamaja, kus kohtub Tori vallavanema Kaie Toobali ja Eesti Põllumajandusmuuseumi direktori Merli Sillaga.

„Hiljutine Tartu Ülikooli uuring andis kinnitust, et hobumajandusel on väga suur potentsiaal, mis on seni Eestis suuresti kasutamata. Sektorile vajaliku arengutõuke andmiseks tuleb arendada välja taristu, mis võimaldaks pakkuda hobusektori jaoks vajalikke teenuseid,“ ütles maaeluminister Tarmo Tamm. „Maaeluministeerium ja hobusektor on veendunud, et seda peaks tegema olemasoleva ajaloolise Tori hobusekasvanduse baasil.“

Maaeluministeerium on teinud valitsusele ettepaneku moodustada koostöös hobumajandussektori ja kohaliku omavalitusega Sihtasutus Tori hobumajanduse keskus, et kujundada riigile kuuluvast hobusekasvandusest rahvusvaheliselt tunnustatud hobumajanduse keskus.

Toris asuva ajaloolise hobumajanduse kompleksi juurde kuulub üle 900 hektari põllu- ja metsamaad ning 28 hobust.

2016. aasta lõpus lõpetatud rendilepingute järgselt on Tori hobusekasvandust majandanud Eesti Põllumajandusmuuseum.