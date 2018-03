Maaettevõtja argipäev: poole ajast tegelen töötajate sõltuvus- ning rahaprobleemidega

Peips märkis, et tal on tööl 15–20 püsivat töötajat, kes ei ole jooksikud. Paljudega on aga nii, et mehel võivad oskused olla, aga eluga ei saa hakkama. „Viimase aja trend on see – mitte et nad ei oskaks tööd teha, vaid nad on ise elu p.... keeranud,“ põrutas ta emotsionaalselt.

Peips pidas silmas laenuvõtmist ja kohtutäiturite hammasrataste vahele jäämist. Kodust kaugel tööl käimisega on maal aga veel üks valus probleem – inimestel on viinaviga.