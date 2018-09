Maailmakoristus: prügi äravedu on maaomaniku korraldada

Kristiina Viiron kristiina.viiron@maaleht.ee RUS

Maailmakoristuspäeval on eesmärk korjata prügi kokku liigiti. Iris Kivisalu

Laupäeval asuvad vabatahtlikud üle ilma oma riiki puhtaks koristama. Nii ka Eestis, kus on eesmärk kokku koguda loodusesse veetud rämps. See, et koristatud prügi aga lõpuks seaduslikku jäätmejaama jõuaks, sõltub maaomanikust.