Maailmakoristuspäev läheneb, prügi kaardile kandmiseks on aega vaid 2. septembrini

„Eriti kutsume prügi kaardistama üles hiidlasi, virumaalasi, pärnakaid, valgamaalasi ning ka Kesk-Eesti inimesi,” viitab maailmakoristuspäeva Eesti kommunikatsioonijuht Eger Karuse, kus kandis prügi on hõredamalt kaardile kantud.

Prügi kaardistada saab spetsiaalse World Cleanup rakenduse abil, viimane aeg seda teha on eesseisev pühapäev, 2. september.

„3. septembril kanname me veel viimased lisandunud punktid registreerimisplatvormile. Siis on prügipunktid lõplikult paigas ning veel on viimane võimalus koristajatel ennast talgutele registreerida,” märgib Karuse, et kõik need, kes peavad plaani 15. septembril koristama minna, end talgutele ära registreeriksid. Karuse rõhutab, et see on oluline, sest nii on lihtsam talguid korraldada.

Registreerida saab läbi kodulehe www.maailmakoristus.ee. Teise võimalusena võib prügistatud paigast pildi teha, märkida üles prügi koguse, koostise ja asukoha ning saata see aadressile info@maailmakoristus.ee.

60 kotti kilejäänuseid

Kui palju tonne prügi võidaks maailmakoristuspäeval Eestimaal kokku koguda, on võimatu ette ennustada, ent looduse, sh metsa prügistamine on Eestis suur probleem.

Foto: Alar Süda/RMK

„Prügistamine ei ole raugenud, see on suur probleem maaomaniku jaoks,” märgib osaühingu Valga Puu juhatuse esimees Andres Olesk. Ta lisab, et kasvanud on tööstusjäätmete metsavedu. Äsja avastas ta Valga Puu kinnistult 60 kotti kilejäätmetega, mis ilmselgelt on tööstusesettevõttest pärit ja mis tuleb raha eest jäätmejaama ära anda.

Niisamuti tuuakse metsa olmeprügi ning see kõik tuleb metsaomanikul ära koristada, sest lõpuks lasub vastutus, ehkki tema prügistaja ei ole, ikkagi maaomanikul.