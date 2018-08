"Räägitakse, et teeme maailma puhtaks, aga reaalselt maailma puhtaks ju selle päevaga ei tehta. See on aktsioon teadvustamiseks, et asjad on väga halvasti ja inimene uputab oma jäätmetega maailma. Iga inimene on kohustatud mõtlema selle peale, et see, mis ta endast maha jätab, läheb kuskile edasi. Kui tahta, et inimene prügi sorteeriks, siis tuleb see teha talle mugavaks. See on koostöö."