Maakond võib olla väike, aga ambitsioonid suured: seda näitab EASi toetuste statistika

EASi juhatuse liikme Sigrid Harjo sõnul on elaniku kohta toetustelt esikohal oleva Jõgevamaa projektidest ligi pooled pärit turismisektorist. Jõgevamaa on rahvaarvult üks Eesti väiksematest maakondadest, kus elanike arv on viimastel aastatel kõikunud 30 000 ümber.

Elaniku kohta teisel kohal EASi toetusraha poolest on Saaremaa.