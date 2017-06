Maakondade konkurentsivõime tugevdamise toetusvoor on avatud

Tänasest saab taotleda Põlva-, Pärnu-, Võru-, Hiiu-, Rapla-, Saare- ja Lääne-Virumaal konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetust (PKT).

„Toetustega soovime luua piirkondades uusi töökohti ning edendada ettevõtlust, et aidata seeläbi kaasa kogu maakonna arengule tervikuna,“ ütles riigihalduse minister Mihhail Korb. „ Möödunud aastal viidi kõikides maakondades läbi esimene taotlusvoor, kus toetati näiteks ühistranspordi keskterminali arendust Pärnu linnas, Põlva linna ja Võru linna keskväljakute rekonstrueerimist ning Eesti Politseimuuseumi Lääne-Virumaal ja Kuressaare kogupere- ja elamuskeskus Hõbevalge arendust Saaremaal.“

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse toetuste keskuse direktor Monica Hankov täiendas, et Põlva-, Pärnu-, Võru-, Hiiu-, Rapla-, Saare- ja Lääne-Virumaa PKT esimeses voorus on kokku toetust saanud 26 projekti. Nendes maakondades on olnud tihe konkurents kõigis viies toetatavas valdkonnas, nende hulgast saab esile tõsta turismiatraktsioonide ja linnasüdamete arendamise, kus on elluviimisel juba kokku 12 projekti. Lisaks eristub teistest maakondadest Põlva maakond, kus on toetatud ka kahe traditsioonilise ja ökoloogilise ehituse valdkonna tootearenduskeskuse loomist – toetuse on saanud MTÜ Eestimaaehitus ja MTÜ Vanaajamaja, neist esimene on keskendunud saviehituse valdkonna ning teine puitehise valdkonna arendamisele.

Eeltööna on iga maakond koostanud PKT tegevuskava, kus on välja valitud olulised ning prioriteetsed projektiideed ning taotlusvooru on oodatud osalema kõik projektid, mille objekt ja tegevused on piirkondade konkurentsivõime tugevdamise tegevuskavas. PKT toetuse abil on võimalik teha investeeringuid piirkonna eripära rõhutavate turismiatraktsioonide arendamiseks, ettevõtlusele vajaliku avaliku tugitaristu rajamiseks tööstus- ja ettevõtlusalade juurde, inkubatsiooni- ja tootearendusvõimaluste väljaarendamiseks, linnakeskuse avaliku ruumi ettevõtlusele atraktiivsemaks muutmiseks ning keskuste ja tagamaa vaheliste ühenduste, näiteks ühistransport ja kergliiklusteed arendamiseks.

Kokku investeeritakse PKT teises taotlusvoorus Põlva, Pärnu, Lääne-Viru, Võru, Hiiu, Saare ja Rapla maakonda ligikaudu 28,4 miljonit eurot.

Täpsema info taotlusvooru tähtaegade, kinnitatud tegevuskavade, tingimuste ja nõutavate dokumentide kohta avaldab EAS oma veebilehel. Taotluste esitamise tähtaeg on 25. september 2017.

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetusskeemi rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond ja Euroopa Liit.