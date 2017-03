Maalehe 30. sünnipäeva puhul ilmub suur raamatusari “Eestile elatud elud”

Nüüd saame valjult välja öelda: Maalehe juubeliaasta saab väärika jätku, sest ilmavalgust näevad 30 esinduslikku raamatut olulistest eestlastest.

Jätkuvalt on Tallinna Kunstihoones avatud Maalehe sünnipäevale pühendatud suurejooneline näitus “Elust maal”, juubeliaastal ilmuma hakanud uus kvartaliajakiri Targu Talita on saavutanud võimsatel pööretel vastuvõtu.

Kuid sellele lisaks oleme nüüd valmis saanud Eesti suurkujudele pühendatud mastaapse raamatusarja “Eestile elatud elud”. Oleme välja valinud 30 esinduslikku teost Eesti inimestest, kes on teinud meid uhkeks meie maa ja rahva üle.

Sarja avaraamatuks on Eesti suurima riigimehe Lennart Meri lugu, mis ilmub 4. mail. Sealt edasi ilmub igal neljapäeval uus raamat, järjekorda saab vaadata siia lisatud tabelist.

Head Eesti sõbrad, need on elud, mis elatud just meile! Need on elud, mis haaravad teisi kaasa elama. Need on Eestile elatud elud. Raamatusari koondab läbi elulooraamatute, päevikute, kirjavahetuste ja mälestuste endasse lood suurtest eestlastest, kes on Eestist teinud ime.

See Eestis trükitud kõvakaaneliste, soliidsete köidetena ilmuv väärikas raamatukollektsioon on pühendus ja austusavaldus kõigile neile, kelle jaoks on Eestimaal oma südames vankumatu koht või keda huvitab ühe pisikese ning andeka riigi suureks saamise lugu.

Raamatusari tervikuna jutustab Eesti ja eestlaste väga mitmekihilise loo. Oleme peategelaste valiku püüdnud koostada nõnda, et oleks üllatusi ja äratundmisrõõmu, et oleks eri valdkondi ja käänakuid. Nii mõnigi raamat on saanud timmimist, millisena ilmub nüüd esmakordselt!

Eesti on erakordselt rikas. Meil on ürg­andekaid loojaid, nimekaid teadlasi, väärikaid riigimehi, ühiskonna oskuslikke suunajaid, mehi ja naisi, kellele oleme ja võib-olla jäämegi võlgu. Kõik teame nende suuri tegusid, aga me ei tea nende tegude hinda. Julgen öelda, et see sari väärib ruumi iga eestlase raamatu- riiulil.

Kogu raamatusarja on võimalik ette tellida vaid 31. maini. Hilisematele tellijatele ei pruugi raamatuid jätkuda. Üksikuid raamatuid saab aga alates 4. maist hankida paremini varustatud poodidest koos Maalehega. Iga raamat on koos lehega müügil vaid nädal aega!

Maalehe sarja esimene raamat maksab poes 0,99 eurot, edasi on iga raamatu hinnaks 5,99 eurot. Sarja avaraamat on neile kingituseks, kes teatavad meile selleks oma andmed hiljemalt 15. mail.

Kõikide tellimise ja raamatusarjaga seotud küsimuste, hindade ja soodustuste kohta saate infot internetist aadressil raamatud.maaleht.ee, e-posti aadressil klienditugi@ekspressmeedia.ee või telefonil 680 4444.