Maalehe ajakirjanik Rein Raudvere nimetati ajakirjanduspreemiate konkursil elutööpreemia nominendiks

Eesti Ajalehtede Liidu (EALL) žürii valis eilsel koosolekul noore ajakirjaniku, multimeedia ning uudise, arvamuse ja olemusloo preemia nominendid, lisaks avalikustasid rahastajad elutöö preemia nominendid.

Ajakirjanike elutöö preemia rahastajate kogu koosseisus Hans H. Luik, Igor Rõtov, Toomas Leito, Jüri Ehasalu ja Margus Mets avalikustas eile kõrvuti EALL-i ajakirjanduspreemiate erinevate kategooriate nominentidega ka elutööpreemia nominendid. Nendeks on Kalle Muuli, Rein Raudvere ja Väinu Rozental. Preemia suurus on 5000 eurot (neto).

Rein Raudvere on ainus ajakirjanik, kes on Maalehes töötanud selle asutamisest peale.

Kokku on tal staaž sama palju, kui Maalehel aastaid - 30.

Teiste kategooriate nominendid on sellised:

Multimeedia nominendid on Delfis 31. märtsil ilmunud Rail Balticu projekt, mille autorid on Tanel Saarmann, Aivar Õepa, Sigrid Salutee, Ester Vaitmaa, Kerttu Pass, Madis Veltman, Andres Putting, Priit Simson, Hendrik Osula, Eiliki Pukk, Karin Kaljuläte, Siim Solman, Ago Tammik, Heleri Kuris; Liisi Viskus, Alari Heinsoo, Karl-Erik Leik ja Mart Nigola; Delfis 26. aprillil ilmunud projekt „Pronksiöö ja propaganda“, mille autorid on Mihkel Tamm, Argo Ideon, Krister Paris, Kärt Anvelt, Ester Vaitmaa, Rauno Volmar, Madis Veltman, Mark Šandali, Lauri Tankler, Linda-Riin Võeras, Kerttu Pass, Heleri Kuris, Alari Heinsoo, Liisi Viskus ja Mart Nigola; Delfis 16. oktoobril ilmunud projekt „2017. valimiste suurimad võitjad ja kaotajad“, mille autorid on Argo Ideon, Margus Järv, Ester Vaitmaa, Tarmo Paju, Liisi Viskus, Heleri Kuris, Mart Nigola, Andres Putting, Karli Saul ja Madis Veltman.

Arvamuse nominendid on Villu Päärt Postimehes 22. detsembril ilmunud arvamusega „Mu viiemiljoniline ema“, Alo Raun LP-s 11. märstil ilmunud arvamusega „Pätsi kõva käe võimu võib kaudselt võrrelda nüüdisaja Singapuriga“ ning Mikk Salu Eesti Ekspressis 18. jaanuaril 2017 ilmunud arvamusega „Eesti märk on sõda“.

Uudise kategooria nominendid on Kärt Anvelt Eesti Päevalehes 20. juunil ilmunud looga „RKAS-i juht Urmas Somelar nimetas Mailis Repsi peast rasedaks ja kantslerit kurjaks tädiks“; Laura Mallene Eesti Päevalehes 9. oktoobril ilmunud looga „Tuntud psühhiaater ahistas patsienti“ ja 18. oktoobril ilmunud looga „Psühhiaater Mehilase ahistamisohver: ta ei lasknud mind lahti, ta ei lasknud mind lahti!“; Nils Niitra Postimehes 25. jaanuaril ilmunud looga „Täitus haiglajuhtide unistus elektrilisest kärukonksust“, 31. jaanuaril ilmunud looga „Haiglajuhi skeemid matsid pensionäride kirsturaha“ ja 6. veebruaril ilmunud looga „Vargus mätsiti kinni ja haigla töötajad kaevadasid bitcoine´e“ ning Sulev Vedler Eesti Ekspressis 6. septembril ilmunud looga „Vale patsient, vale veri. Meditsiiniõde tegi surmava vea“, 11. oktoobril ilmunud looga „PERH löögi all. Surmava vereülekande teinud haiglaõe lugu paisub“ ja 22. novembril ilmunud looga „Kui palju maksab Eestis inimelu? Null eurot või mitu miljonit?“.

Olemusloo nominendid on Madis Jürgen Eesti Ekspressis 2. mail ilmunud looga „Ebatavaline vang“ ja 20. detsembril ilmunud looga „Endise politseijuhi viimane suvi“; Laura Mallene Eesti Päevalahes 29. augustil ilmunud looga „Kolm aastakümmet voodi ja pange vahet. Kalle lugu“ ja 1. septembril ilmunud looga „Kalle loo jätk. Vägivaldne koolipõli ja keelatud koduõpe“ ning Kristjan Pihl Eesti Televisiooni saates „Pealtnägija“ 4. oktoobril ilmunud looga laste hädaabikõnedest.

Iga nimetatud auhinna võitja saab diplomi ja 1000 euro (neto) suuruse preemia.

Noore ajakirjaniku preemia nominendid on Postimehe ajakirjanik Tiina Kaukvere, Eesti Rahvusringhäälingu ETV+ ajakirjanik Dmitri Pastuhhov, Mihkel Tamm Eesti Päevalehest ja Joosep Värk Postimehest. Preemia suurus on 5000 eurot (neto) ja seda rahastavad ajakirjandustaustaga eraisikud Hans H. Luik, Igor Rõtov, Toomas Leito, Jüri Ehasalu ja Margus Mets.

Võitjad avalikustatakse 2. märtsil Tallinnas Õpetajate Majas toimuval pressipeol.

EALLi žürii tööd juhtis Eesti Päevalehe ja Delfi peatoimetaja Urmo Soonvald. Žüriisse kuulusid Eesti Ekspressi peatoimetaja Erik Moora, Postimehe peatoimetaja asetäitja Aivar Reinap, Pärnu Postimehe peatoimetaja Merili Nikkolo, Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel, Õhtulehe peatoimetaja Martin Šmutov, noore ajakirjaniku preemia ja elutöö preemia rahastajate esindaja ja SA Ajaleht Eesti Kirik nõukogu esimees Jüri Ehasalu, Eesti Rahvusringhäälingu programmide koordinaator Ainar Ruussaar, Harju Elu tegevtoimetaja Marko Tooming ning EALLi tegevjuht Mart Raudsaar.