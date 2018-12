Maalehe ajakirjaniku raamat kandideerib mitmele auhinnale

Eesti 100. sünnipäeva aasta tähistamiseks alustas kirjastus Petrone Print oma populaarses, enam kui 100 raamatuni jõudnud „Minu” sarjas Eestimaa tutvustamist, taasavastamist. Avaraamatuks sai Rein Siku „Minu Virumaa”.

Maakonnaleht Virumaa Teataja tutvustas üllitist nii: „“Virumaal on kõik suurem, kirglikum ja vägevam,” ütleb Virumaa patrioodist autor eessõnas, lisades, et Virumaa on Eesti kontsentraat, mis väetatud nii põlisrahva higi ja vere kui ka külalisrahvaste kirglikkusega. Autor nimetab Virumaad Eesti Metsikuks Idaks, kus saavad ilma teha vaid tugevad.”

„Rein Siku raamat “Minu Virumaa” on – peale selle, et sealt saab lugeda, kuidas virulased suuri asju tegid – hea käsiraamat neile, kes tahavad luua midagi maailmas ainukordset, selleks kohalikest traditsioonidest, kohalikust ajaloost ja folkloorist inspiratsiooni ammutades.” Nii tutvustas Maalehes raamatut Setomaa sootska Annela Laaneots.

"Ajakirjaniku, Virumaa patrioodi ja seltsitegelase Rein Siku järjepannu viies raamat, "Minu Virumaa" pole üksnes ühe pealinnapoisi virulaseks saamise põnev lugu, vaid põhjalik ja haarav enneolematu ülevaade Virumaa viimase 30 aasta suurematest ja olulisematest sündmustest, mis kedagi külmaks ei jäta. Tarvilik talletus ligi 200 inimese ja 100 paiga lugudest, tegudest detailirohkel ajaloomaastikul läbi isikupärase kirjasõna; õpik, lustilugude kogum ja mäluvärskendus ühtaegu. Koolides on peetud "Minu Virumaad" väärikaks lõpukingituseks, mis aitab elluastujate juuri Virumaas kindlalt kinni hoida," nii on kirjas nominatsioonis Lääne-Virumaa aasta teo valimistel.