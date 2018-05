MAALEHE ARHIIVIST | Arnold Rüütli pöörased ideed ja kavalad nõksud

Maja eeskojas seisab sinivalgetriibulise päevasärgi ja laitmatult istuva ülikonnaga Rüütel, kuuerevääril kontrastne sinilillemärk. See jääb varju vaid naeratusele, millega ta külalisi kostitab. Rüütel tõstab laualt kohvikannu ja valab tassid täis. Iga tassi kohal raputab ta kannu kaks-kolm korda, et viimane kohvitilk kukuks tassi, mitte tassi kõrval lauale. Rüütli korraarmastusest räägitakse legende. Rüütli kuvand on vaoshoitud ja avalikkusele pole välja paistnud, et ta aastakümneid tagasi oli oma ideedega kõvasti ajast ees. Isegi nii palju ees, et osa ideid polnud Nõukogude Liidus võimalik teostada. Vaeva selle kallal aga nähti. Tookordseid takistusi mäletab hästi Mihkel Miil (66). Miil oli 1985. aastal noor elektroonik ja programmeerija, kui teda Eesti Põllumajanduse Akadeemiasse tööle kutsuti. Teda oli vaja selleks, et aidata välja mõelda ja ehitada arvuti abil töötav lüpsirobot. Selliseid oli tollal vaid mõnes kapitalistlikus riigis.