President Kersti Kaljulaidilt teenetemärgi saanud Palmse Mehaanikakoja omanik Anti Puusepp rääkis 2013. aastal Maalehele, et tal on oma töötajatele piinlik maksta palka, millega ta ise hakkama ei saaks. Teenetemärgi pälvimise puhul avaldame intervjuu uuesti.

Euroopas nõutud metsatehnikat tootva Palmse Mehaanikakoja OÜ omanik Anti Puusepp maksab töömeestele 2000 eurot kuus. Ka Soome paremat elu otsima läinud kohalikud tulevad seepärast tagasi.

Mis siin paigas enne oli?

Sigala. Pärast kolhoosikorra lõppu üks puidufirma. Aga läks pankrotti, seejärel tuli too maatükk pankrotivarana müüki.

Nüüd paikneb siin Eesti üks edukamaid ettevõtteid…

Minu lapsepõlv möödus Palmse külas. Kui firmat tegin, tundus loogiline, et teen seda seal, kus inimesi ja ümbrust tunnen.

Soome ei tahtnud minna?

See ei tulnud isegi mõttesse. Kui mina kooli lõpetasin, tähendas Soome pääsemine viisa hankimist ja sabas seismist. Mina sabas seista ei viitsi.

Aga Tallinnasse nagu kõik?

Mingil ajal isegi kaalusin seda. Äkki võiks olla kusagil Maardus, oleks tarnijatel ligemal ja tööjõuga vähem probleeme. Aga see oli rohkem uitmõte. Ma olen kolkapatrioot.

Kust see kõik algas?

Isa oli kolhoosi peamehaanik ja ratsionaliseerija. Kord nimetati ta isegi Eesti NSV aasta ratsionaliseerijaks. Tegi mitmeid asju, mis üle vabariigi tuntud.

Näiteks?

Üks suur külvik, mida sai K-150 taha haakida. Traktorid tulid, aga riistu polnud. Igaüks pidi ise nuputama, kuidas saab. Tema tegi külviku, kus tööasendis olid kaks tiiba laiali, veo-

asendis aga käisid kokku, nii sai järgmisele põllule sõita.

Isa tegi ka seadme, kus töö ajal olid kaks kultivaatorit kõrvuti, transpordi ajal aga üks ees ja teine taga. Veel valmistas ta adrakorpuse, mida hakati kolhoosis lausa tootma ja teistele majanditele müüma.

Teie kui peamehaaniku poeg nägite kõike seda pealt?

Kui segased ajad pihta hakkasid, teenisin kooliraha kodus garaažis autosid parandades. Tehnikahuvi on mul kogu aeg olnud.

Peale Võsu kooli läksin Kehtna sovhoostehnikumi, õppisin põllumajanduse mehhaniseerimist. Edasi läksin TPIsse.

Mul vedas. Kolmanda kursuse järel sattusin praktikale Ilmarise tehasesse.

Seal oli avatud ekspordijaoskond, mis tegi sakslastega koostööd. Nägin, kuidas vähese arvu inimestega on võimalik suuri tegusid teha.

Suures tehases mängiti pika lõuna ajal doominot. Väikeses jaoskonnas tegid hästi motiveeritud mehed usinasti tööd. Tol ajal pidas see väike jaoskond kogu tehast üleval.

Mõtlesin, miks mitte teha ka ise midagi mõne mehega väikeses viilhallis. Sealt algas oma firma mõte.

Millal alustasite?

Koos isaga asutasime firma rahareformi aastal, 1992. Maksime rublades riigilõivu, järgmisel päeval oli juba Eesti kroon.

Sularaha eest saime osta kaks tonni terast, siis oli raha otsas.

Alustasime paari sõjaaegse tööpingiga – Ameerika päritolu treipink, mis sõja ajal oli Venemaale saadetud, ja trofee-puurpink Saksamaalt. Ning siis veel omatehtud keevitusseade.

Kuhu välja jõuate, seda te toona ei aimanud?

Seda mitte. Mõtlesin, et kui teen suvi otsa usinasti tööd, saan sügisel endale auto osta.

Saite?

Sügis tuli kätte, aga autot ei saanud. Ma ei osanud isegi eelarvet koostada.

Milliste toodetega alustasite?

Esimene oli heinakaaruti. Sel ajal propageeriti Eestis väiketalusid. Räägiti, et kolhoosikord on paha, talud on head. Mulle tundus, et kõigil on kaarutit vaja.

Teisel aastal tekkisid kontaktid ühe Soome ettevõtjaga. Tema tahtis saada sügavkobesti kultivaatori raami.

Tegite valmis?

“Päris hea,” ütles soomlane.

“Mis siia külge tulevad?” küsisin soomlaselt.

Ta näitas pilte, tööorganid pärinesid kusagilt Kanadast.

“Mis oleks, kui ise teeksime?”mõtlesin.

Tegitegi ise valmis?

Sel ajal lammutati Talleksit. Ostsin vagunitäie suuri vedrusid. Nende alusel ehitasime kultivaatorile originaalse kivikaitsme.

See osutus väga edukaks – sel ajal said Soome põllumehed toetust siis, kui ei kündnud, ainult kultiveerisid. Sel ajal me õitsesime. Teine Soome klient tahtis viljakärusid. Töötasime mudeli välja ja hakkasime tegema. See oli ka edukas müügiartikkel. Sealt hakkas õige äri pihta.

Kuidas te metsatehnika juurde jõudsite?

See oli pikk kannatuste rada. Kolmandal tööaastal hakkasime naaberküla mehele metsatõstukit tegema. Küsisin, kuidas tal oma äriga läheb. Kuulsin üllatusega, et tema käive oma metsa müües on sama suur kui meil usinalt tööd tehes. Mulle tundus see päris sürreaalne.

Algul tootsime kõike vähe. Talvel tegime talve-, suvel suve- ja kevadel kevadetooteid.

Ühel hetkel selgus, et metsatehnika läks hästi ka kevadel. Samal ajal oleks pidanud juba suvist toodangut tegema. Olime teelahkmel: kas hakata firmat kõvasti laiendama või spetsialiseeruma.

Metsatehnika tundus keerulisem, samas turg palju laiem. Edaspidi keskendume ainult metsatehnikale, otsustasin.

Mitu seadet teil praegu tootmises on?

Metsaveohaagistel on seitse alusmudelit pluss variatsioonid. Metsaveotõstukite puhul on seis umbes sama.

Kuhu teie riistad lähevad?

98% Eestist välja, üle Euroopa. Kõikidel olulistel läänepoolsetel turgudel on meil esindajad. Me ei sõltu ühestki riigist. Kui kusagil läheb halvasti, siis teisal hästi.

Kipub olema nii, et ELi vanadele riikidele – Saksamaale ja Prantsusmaale – on kriis pärssivalt mõjunud, samas läheb Poolal jätkuvalt hästi.

Valgevenesse oleme juba aastaid müünud. Nüüd on tekkinud kontaktid ka Ukrainas ja Venemaal. Kõik edasimüüjad on meid ise üles otsinud. Tänu sellele, et meil on mõistliku hinnaga atraktiivsed ja tasemel tooted.

Mul on algusest peale olnud arusaamine, et toode peab nii hea olema, et müüb ennast ise. Siiani on see toiminud.

Kui suur ettevõtte käive on?

15−16 miljonit eurot.

Ja töötajaid?

40 inimest.

Kõik nad on kohalikud?

Minu eesmärk on olnud, et inimesed oleksid ligidalt. Kuhu nad muidu ikka tööle läheksid! Ma olen alati tahtnud kohalikku elu arendada.

Palju nad palka saavad?

Brutopalk on 2000 euro ringis.

Uskumatu!

Mul on piinlik maksta palka, millega ma ise hakkama ei saa. See on olnud mu põhimõte.

Meilt pole keegi vabatahtlikult ära läinud. Mitu meest on Soomest hoopis tagasi tulnud. Oleme Vihula valla kõige suurem tööandja, kindlasti ka suurim maksumaksja. Ning Vihula vallas on suurem maksutulu inimese kohta kui Eestis keskmiselt. Seda hoolimata sellest, et Vihula vald on ääremaa.

Küll on siin väga suur erinevus meeste ja naiste osas.

Miks?

Meil naisi ei tööta.

Kui suureks te kavatsete ettevõtte kasvatada?

Firma on juba praegu palju suurem kui need 40 inimest. Tegelikult saab meilt tööd ja leiba 80 inimest.

Meil on üle Eesti koostööpartnerite võrgustik. Nad teevad tooteid meie jooniste järgi. Ühed töötavad Kadrinas, teised Vinnis, kolmandad Rakveres, neljandad Arknal, isegi Türil, Viljandis ja Nuias.

Minu eesmärk ei ole iga hinna eest kõik ise teha. Mulle meeldib pigem, kui firma on kompaktne, aga see-eest tõhus. Selleks et konkurentsis läbi lüüa, ei pea suur olema.

Me ei tee ületunde ega tööta laupäeval ja pühapäeval. Töö peab olema hästi organiseeritud ja mehed motiveeritud.

Miks sedalaadi firmasid väljaspool Tallinna ja Tartut vähe on?

See on hea küsimus. Ma mõtlen selle peale tihti.

Mida te välja olete mõelnud?

Soomes on igas piirkonnas mõni firma, mis ekspordib. Eestis kahjuks ei ole. Eestis on maaelu väga ühekülgseks jäänud.

Miks?

Ühelt poolt kammitseb nõukogudeaegne mõttelaad. Kui midagi teha, peab see kindlasti suur olema.

Teisalt on inimeste arv maal langenud alla kriitilist piiri. Selle tõttu ei saa firmad ja võrgustikud tekkida. Olukord on masendav.

Kolmandaks, ettevõtlikud inimesed lähevad kergema vastupanu teed, lähevad Tallinna.

Teie ujute vastuvoolu…

Minu jonn on olnud, et olen siia jäänud. Firma nimekski panin Palmse. See on kolkapatriotism. Eestis on vähe heas mõttes kolkapatriotismi.

Mida te majandusministrina teeksite?

Minister üksi ei saa midagi teha, et elu maal käima hakkaks. Ma arvan, et poliitiliselt on päris mitme asjaga rappa joostud.

Näiteks?

Õudselt popp on öelda, et õhuke riik on tore asi.

Teie pole seda meelt?

Alati tuleb küsida, et kui õhuke, siis kus ja mille arvelt.

Toon ühe näite. Riik pani Võsu päästekomando kinni. Aga see oli maamärk: meil on siin Eesti riik.

Samas on nonsenss, et meil siin vald on. Seda ei peaks küll olema. Piisaks, kui üks inimene võtaks Võsul avaldusi vastu ja kuulaks inimesed ära. Mitte aga nii nagu praegu, et viisteist inimest. Avaliku teenuse jaoks piisaks ühest-kahest.

Ma olen ekstreemse riigireformi poolt: üks maakond − üks omavalitsus.

Meie lobi ja surve abil tehti meie külla uus lasteaed. Kui lasteaed valmis, hakkas ka mujalt lapsi tulema. Enam ei mahtunud ära. Kui miski ära kaob, kaob see jäädavalt. Kui miski aga tekib, hakkab see koondama.

Mis veel häirib?

Mõned poliitilised dogmad on pühadeks lehmadeks kuulutatud. Näiteks ettevõtete tulumaksuvabastus. See on ajuvaba. Miks me oleme nii lollid, et selle raha üldse ära anname? Kui me ei annaks, oleks meil raha päästjate ja õpetajate palgatõusuks.

Minu õde on õpetaja. Et hinges püsida, peab ta kahel kohal rassima. Nii muusikakoolis kui ka lasteaias. Kus siin õiglus on?

Minusuguse väikeettevõtja elu tegi see keerulisemaks. Pärast seda hakkasin sõna otseses mõttes tundma, kuidas riik mind igalt poolt pitsitab. Hakati aktsiise kõvasti juurde panema, tuli erisoodustusmaks. Tasuta lõunaid pole olemas.

Jah, tasuta lõuna kirjutati välja Swedbankile ja Pakterminalile. Minusugused aga peavad selle lõpuks kinni maksma. Ma kahtlen, kas see ikka oli õige otsus riigile tervikuna.

Minu meelest oleks parem aus ettevõtte tulumaks, olgu siis 10 või 15% ja kõik maksaksid seda. Praegu raporteerivad pangad uhketest kasumitest, aga palju nad Eesti riigile tulumaksu maksavad?

Pole mõtet rääkida, et kui me teeme neile tulumaksu, lähevad pangad minema. Pangad ei lähe kuskile.

Jaburusi on palju. Reformierakond tahab iga hinna eest üksikisiku tulumaksu langetada. Kelle kasuks see on?

Teie omakasule ei mõtle?

Mulle ei meeldi ebaõiglus. Enamikule inimestest pole see kasulik. Mina ei pea sellest ka lugu. Mulle meeldiks elada Eestis, kus on võrdsemad võimalused. Ka piirkonniti.

Mitte nii, et mina ettevõtjana säästan dividendide pealt raha, aga inimesed peavad oma väikese palga pealt tulumaksu maksma. Kui riik on juba nii õhuke, siis pole sellel riigil endal enam mänguruumi, et maaelu kuidagi hoida ja säilitada.

Kui peaminister räägib, kuivõrd ainulaadsed me oleme Euroopas, sest meie riigieelarve on tasakaalus, on mul piinlik.

Miks?

Kui me saame Euroopast 25 protsenti toetust, siis ei ole ju tasakaalus. Kui see ära võtta, oleme jämedas miinuses.

Või võtame kütuseaktsiisi: see on ilmne rehepaplus. Kui kütuseaktsiis tuli, lubati, et teeme sellega teed korda. Aga siis hakati sealt raha ära võtma.

Riik arvestab, et kui saame EList teede ehituseks raha, siis selle võrra jäetakse aktsiisiraha tee-ehitusse panemata.

Tagajärg on see, et ehitame küll hirmkalleid ristmikke, aga külateed jäetakse tegemata. Põhjus on lihtne: külateed ei saa ELi raha.

Eestis on nii, et kui lastega pere elab koolist kaugel, peab ta sealt ära kolima. Või peab lapse hommikuti autoga kooli viima.

Soomes maksab riik taksojuhile, et see igal hommikul kaks-kolm last ilusti kooli ja pärast koju tagasi sõidutab.

Siit tekib võimalus, et keegi on taksojuht. Tänu sellele saab keegi teine pidada kohvikut, kus see taksojuht käib kohvi joomas. Niimoodi püsib elu inimväärsena. Meil Eestis on maal väga raske söögikohta leida. Soomes on igal ristmikul kohvik.

Veel teedest. Et keegi valesti aru ei saaks, mina ei ole Keskerakonna fänn, mina neid ei vali. Aga kui ma vaatan, kuidas käib Tallinnas kemplemine, näen rumalat väiklust ja kiusu.

Riik korjab kütuse pealt aktsiisi. Tallinna linnale annab aga teedehoiuks vähem raha kui summa, mille Tallinna Autobussikoondis maksab riigile aktsiisina. Kus see loogika on?

Niipea kui ma Tallinna piirile jõuan, lõpeb hea tee. Mul on välismaalastest klientide ees piinlik.

Kahjuks on Eestis liiga paljud asjad mädad. Riik ei mõista, et pole mõtet rahvast tühjaks pigistada.

Loe ka juhtkirja



ETTEVÕTE

OÜ Palmse Mehaanikakoda

- Alustas tegevust 1992. aastal põllumajandusmasinate tootmisega, mõni aasta hiljem valmis esimene metsatõstuk.

- Tõstukid ja haagised on endale nime teinud nii kodumaal kui ka Euroopas.

- 2012 Rootsi äriauhindade konkursil parima jätkusuutliku ettevõtte tiitel.

- Kaubamärk PALMS.

- Käive 16 miljonit eurot.

- 40 töötajat.

- Asub Vihula vallas Võsupere külas Palmse lähedal.



ELUKÄIK

Anti Puusepp

- Sündinud 24. veebruaril 1969.

Haridus

- Tallinna Tehnikaülikool, masinaehitus 1988–1993.

- Kehtna Näidissovhoostehnikum, põllumajanduse mehhaniseerimine 1984–1988.

- Võsu 8klassiline kool 1984.

Pere

- Lahutatud, kaks last.

Töö

- Palmse Mehaanikakoja juhataja 1993−.



KOMMENTAAR

JUHAN PARTS

majandusminister

Palmse on unikaalne. Samasugune teemant nagu Saaremaa väikelaevaklaster ja Hiiumaa plastitööstus.

Tallinnast on võimatu ette näha, et teeme siia sellise tööstusettevõtte, mis toodab spetsiifilisi metsatööstuse seadmeid tervele Euroopale.

Ma ei taha öelda, et sellistes kohtades sõltub tohutult palju juhusest. Hästi palju sõltub inimestest, kes selles kandis elavad ja võib-olla mingist lähiajaloo pärandist.

Vaevalt see oleks tekkinud, kui Vene ajal ei oleks seal kolhoosi metallitöökoda olnud.

Me võime üldistada. Maapiirkonna edukad ja elujõulised ettevõtted – eks nad kõik ole sedamoodi tekkinud.

Võtmekohaks on ettevõtlik vaim. Seda ei ole aga võimalik käsu korras keskusest luua.

Kui on eestvedajad, ei ole kaugus Tallinnast takistuseks. Eesti transpordikulud on juba riigi mõõtmete tõttu suhteliselt väikesed.

See ettevõte maksab palka hulga rohkem kui Eesti mis tahes keskmine. See on omaniku selge poliitika.

Selleks et ettevõte saaks areneda, peavad tal olema lojaalsed ja pühendunud töötajad. Lojaalseid ja pühendunud töötajaid aga sandikopikate eest ei hoia. Eriti olukorras, kus meie kõige suurem väljakutse on vaba tööjõuturg.

Inimestel on valida, kas minna töötama naaberlinna või naaberriiki. Tööjõu konkurents on väga tugev surve kõikidele ettevõtetele.

Tööstuse toomine väiksesse Eesti külla on objektiivse trendiga vastuvoolu ujumine.

Omavalitsused ei tohiks segada maal tegutsevaid ettevõtteid, nendega tuleks kaasa töötada.

Inimeste tagasituleku põhiküsimus on sobiva töökoha olemasolu. Iga vallavanem peaks teadma sealkandis juuri omavaid inimesi ja nende järeltulijaid. Kunagi oli selline sõna “tööjõureservid”.

Miks peaks investeerija tulema Keilasse, Põltsamaale, Antslasse, kui tal seal tegelikult tööjõudu ei ole? Kui me tahame maale uusi ettevõtteid meelitada, siis see saab olla vaid suuremates tõmbekeskustes.