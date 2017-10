MAALEHE ARHIIVIST | Kuidas linnakunstnik jõulud varastas

Värske koalitsioonilepingu kohaselt tuuakse üle nelja aasta pühadeks keskväljakule taaskord tavapärane jõulupuu, selmet jätkata kirgi kütnud kuuseinstallatsioonide püstitamist.

Otsisime üles esimesest kuuse-juhtumist ilmunud loo, mille Maaleht kirjutas nelja aasta eest, mil linnakunstnik Teet Suur linnarahvast sellega ehmatas, et kuuse asemele kuusiku püstitas.

Kärast veidi jahmunud mees siiski ei kohkunud ning ütles juba tookord Maalehele, et üllatused alles algavad. Edasine on juba ajalugu.

***

Teet Suur, miks te ausaid kodanikke pahandate? Kuhu suur kuusk siis tänavu jäi?

Kui kevadel linnakunstnikuna tööle hakkasin, mõtlesin kohe, et võiks jõulude ajal midagi teisiti teha.

Rakvere keskväljak on üsna suur, isegi liiga suur ja seda on päris raske täita. Mõtlesin, et tooks kuuse inimestele lähemale, ning selle asemel et panna üks ja suur kuusk, paneme palju väiksemaid.

Arutasite seda ka kellegagi? Raske ette kujutada, kui näiteks Tallinn sama lahendust katsetaks.

Muidugi rääkisime sellest. Keskkonnaspetsialistile väga meeldis, ka teised polnud mõttele vastu. Parem kui oleks saanud siin lapsi kuidagi rohkem kaasata või veel midagi juurde mõelda.

Kuhu me siis jõuaksime, kui üldse midagi ei muudeta ja kõik alati samaks jääks? Siis oleks siinsamaski see vana aukliku kattega autoparkla.