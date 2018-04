MAALEHE ARHIIVIST | Sinilill võib vaatamata oma nimele olla mõnikord hoopis punalill ja vahel ka valgelill

Sinililleaeg on kätte jõudmas. Taasavaldame sel puhul Maalehes viis aastat tagasi ilmunud loo, milles tõdetakse, et sinetav metsaalune muutub märgatavalt mitmekesisemaks, kui õisi lähemalt vaadata.

“Valge sinilill Eesti metsas ime ei ole,” ütleb sinililletundja Taavi Tuulik.

See, et sekka tuleb ka niinimetatud punalilli, on lähemal vaatlusel üsna võimalik. Kui veel lähemalt vaadata, muutub varieeruvus veel suuremaks.

Leida võib ka valget sinilille – sellist on nähtud näiteks Raplamaal Varbola linnamäel. Valged õied siiski silma ei hakanud, kuid oli näha helesiniseid − nii värskemaid kui vanemaid õisi.

Valge sinilill õnnestus aga leida metsamees Enn Raavi abil, kes juhatas Raplamaale Märjamaa valda Nurtu küla lähistele, kus selliste kasvukoht. Sealsamas õitsesid ka punased sinililled.

Värv läheb järglastele üle

“Valge sinilill metsas ime ei ole,” nentis Hiiumaa ametikooli õpetaja Taavi Tuulik, kes on tuntud oma botaaniliste huvide ja imepärase lilleaiaga.

Sinilille liigisisene varieeruvus on tema sõnul üsna suur. Hiiumaa looduses palju ringi liikunud Tuuliku kogemuse järgi on paikasid, kust ei leia kunagi midagi erilist, ja teisi, kus on korraga väga palju õie värvitoone.

“Ma olen sinililli, kes looduskaitse all ei ole, ka oma aeda istutanud ja näinud, et see jutt, nagu vahetaks ta värvitooni, ei pea paika,” rääkis ta.

Samuti pole Tuuliku kogemus kinnitust andnud palju levinud jutule, nagu sõltuks taimede õite värv pinnasest. Valge sinilill annab seemnest valge õiega järglase, punane punasega jne sõltumata sellest, mis mullal taim kasvab.