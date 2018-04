MAALEHE ARHIIVIST | Sipelgate varakevadise päikesevanni ajal ilmub maapinnale ka saladuslik kuninganna

Pika talve maa all talvitudes mööda saatnud sipelgad tulevad päikselise ilmaga end maa peale soojendama ja moodustavad omalaadse külakuhja. Miks nad nii teevad? Maaleht leidis küsimusele vastuse juba aastaid tagasi, taasavaldame selle nüüd.

Sipelgate kevadine maa peale soojendama tulek on Eesti Maaülikooli vanemteadur Ants-Johannes Martini sõnul siiani lõplikult lahti seletamata nähtus ning leiab aset siis, kui pesa maale lähedasem osa on juba soojenenud.

"Kui sipelgad kogunevad paari sentimeetrise kihina päikese kätte, siis päikese käes leiavad aset biokeemilised protsessid, mis panevad liikuma varuained nende organismis," selgitas Martin.

Fotodel olevad sipelgad on Martini sõnul üks metsakuklase liike ning tegemist tüüpilise talvituskohast väljumiskohale tekkinud kogumiga, kust edasi ronitakse pesakuhilasse.

"Vabanenud soojusenergia abil hakkavad sipelgad nüüd pesa kütma ja järglasi kasvatama," selgitas Martin. Rahvasuus liigub ka jutt, et sipelgad salvestavad päikse käes lesides endasse soojusenergiat, millega kodu soojaks köetakse, kuid see jutul vanemteaduri sõnul tõepõhja all pole.

"Kui sipelgad liiguvad, siis tekib soojus nagu ka inimese kehas - kui inimene sööb kõhu täis, hakkab soe, kui veel pisut võimleb, lausa palav. Sipelgate kehas olevad varud toimivad samuti, ainult et nemad on sellega toime tulnud juba miljoneid aastaid," märkis Martin.

Kevadine päikesevann on ainus aeg, mil koos teistega tuleb maa peale kuninganna.