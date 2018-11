MAALEHE ARHIIVIST | Siseministriks saav Katri Raik: Narvas on Eesti lippe iga aastaga vähem

Jah, igal aastal tuleb 23. veebruaril Eesti ajakirjandusse üks ja sama uudis: Narvas ei tähistata Eesti Vabariigi aastapäeva. Kas kirjutaja ikka teab, et igal aastal 24. veebruaril päikesetõusu ajal koguneb Narva linnusesse Eesti lippu heiskama kolmsada kuni seitsesada inimest?

Kui elaksin Tallinnas või Tartus, ei veenaks keegi mind veebruarihommikul poole seitsme paiku sellisele üritusele minema. Aga üks motiiv, miks end nii vara üles ajan, on see, et päike tõuseb Narvas 14 minutit varem kui Tallinnas. Tahan enesele meelde tuletada: Eesti algab Narvast. See on üks helge Narva hetk, rituaal.

Mida teha, et iga Eestis elav vene inimene tunneks – see on tema pidupäev?

Meie lipuheiskamisel pole ainult eestlased. Aga samas on 24. veebruar Narvas vaba päev pärast 23. veebruari, mida tunneme meestepäevana, Venemaal tähistatava isamaa kaitsja päevana. On üks totter nali: mis on vene mehe suurim õnn? Vastusena kõlab: 24. veebruar, kui on vaba päev pärast 23. veebruari. See on aga saatuse tahtel kokku langenud. Pole mõtet energiat kulutada, et mõelda, kellel pidupäev on.

Samas tõden − igal aastal on Narvas aina vähem Eesti lippe. Eelmisel aastal sõpradega kogunisti otsisime neid. Kurb, et Eesti riik on Narvas oma positsiooni kaotanud. Kas oleme seda tahtnud? Kui eestlased Võru-, Valga- või Põlvamaal Narvast räägivad, siis küsivad nad pigem keele kohta. Mina räägin meelsusest, Eesti riigi omakstunnistamisest.

Arutasime sõpradega, et terve Narva tuleks paksult täis riputada sinimustvalgeid lipukesi. Tulesid, vilkuvaid kirju. Selleks et inimestele tuleks meelde, mis päev on 24. veebruar. Arutasime ka, et kust raha saada ja mõistsime: Eestis integratsiooniraha sellise projekti jaoks pole. Integratsioonirida, et kaunistada üht linna Eesti sünnipäevaks, ei ole lihtsalt olemas.

Kas läbi Eesti lipu muutuks venelaste meelelaad?

Ma olen näinud meelelaadi muutumist eestlastest sõprade tekkimise järel. Vahel lapsed käivad integratsioonilaagrites, siis hakkavad vanemad suhtlema, käiakse teineteisel külas. See teeb rõõmu mõlemale poolele. Eestlastele ka: “Mul on oma venelane!” Ja loomulikult kõlab väga hästi, et mul on oma eestlane. Kui rääkida eesti seltskonnas, et mul on oma venelane, kellel ma külas käisin, kõlab see kui rahvuskangelase jutt. Et olen ühe vene perekonna ära kodustanud.

Miks ei võiks näiteks Rõuge maanaiste selts enesele külla kutsuda Narva käsitööseltsi, kus tehakse imeilusat niplispitsi. Kindlasti oleks vene inimesed, kes ööbivad kusagil Rõuge talus, südamest liigutatud. Nad teeksid väga palju fotosid, näitaksid kaua aega kõigile. Pakkuge meie venelasele kodutunnet, sooje hetki. Inimesed tunnevad selle rahvusest hoolimata ära.

Omal ajal oli igal eestlasel kodusoomlane, ja vastupidi. Selle taustal pole ka koduvenelane paha.

Selline projekt võiks tõesti olla. Kahjuks on kogu meie integratsioon projektipõhine. Aga mille poolest on see meie venelane vähem armas kui me oma naaber? Kui lähen naabrile head uut aastat soovima, siis ma ei arva, et Euroopa Liit mulle selle jaoks raha annab. Aga näe, venelase puhul juba arvame.

Kas teil enesel on oma koduvenelane?

Pigem vastupidi. Tõenäoliselt olen mina kõigile oma seitsmesajale tudengile ja lisaks kolleegidele selleks kodueestlaseks, kelle abil tehakse Eestit enesele selgemaks.

Paljud arvavad, et teie elukutseks Narvas ongi eestlaseks olemine.

Ajuti tunnen soovi streikima hakata selle vastu, et mind vaadatakse siin Narvas kui rahvuskangelast. Inimest, kelle elukutseks on eestlane olemine.

Samas saan aru, et ise olen ju selle elu ise enesele vabatahtlikult valinud.

Äkki peaksime enesele selgeks tegema, et kui nii-öelda armastusabielu venelastega veel ei toimu, siis vähemasti võiks kõne alla tulla mõistusabielu?

Peaksime kõigepealt venelast rohkem taluma. Püüdma teda mõista. Pealegi on ühes asjas nii eestlased kui venelased ühel meelel – kumbki ei taha konflikti. Ükskõik mis kandi pealt eesti ja vene asjast rääkida, ikka jõuad lõpuks pronkssõdurini välja. Ja ühes võib kindel olla: selle kordumist ei taha ei venelased ega ka eestlased.

Vaatasin president Toomas Hendrik Ilvese intervjuud pärast tema venekeelse kõnede kogumiku esitlemist. Reporter küsis vene keeles, et kuidas edeneb vene keele õppimine. Ilvese vastus oli samalaadne nagu umbkeelsetel venelastel, keda kiruma kipume.

Siis meenus – 2006 tegi Ilves presidendina oma esimese maakonnavisiidi Ida-Virusse. Jäi mõnel korral jänni vene keeles suhtlemisega. Küll olnuks kõva sõna, kui meie vene keelt mittevaldav president teinuks siis ettepaneku: mina õpin vene keele selgeks, aga teie, venelased, õppige eesti keel.