MAALEHE ARHIIVIST | Taavi Rõivas selgitab viimases peaministrina antud intervjuus, kuidas järgneval aastal inimestel elu paremaks läheb

“Rahulolematus on teatavasti eestlaste üks põhiomadusi — ega me muidu poleks 25 aastaga jõudnud niikaugele,” rääkis Taavi Rõivas intervjuus.

“Mis puutub valitsuse töösse, siis me teeme lõpuks ära asjad, millest on pea kakskümmend aastat räägitud. Käimas on haldusreform, alustame Tartu maantee neljarealiseks ehitamist Mäoni, teeme idapiiri korda, tagastame madalapalgalistele aasta jooksul tasutud tulumaksu.”

Küsimusele, kas riik ei peaks toetama riigi aktsiisipoliitika tõttu raskustesse sattunud poodnikke Läti piiri ääres, vastas Rõivas ettevõtluskeskkonnale viidates eitavalt, kuid loetles koheselt, kuidas ja tänu millele uuel eelarveaastal inimeste elu nii maal kui linnas paremaks muutub.