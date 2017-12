“Kui ma vaatan, kust tulid inimesed minu kursusel ülikooli, ja seda, kust nad tulevad praegu, siis ma näen, et see tagamaa on tugevasti ahenenud. See ei ole hea,” rääkis Volli Kalm toonases intervjuus.

Peeter Ernitsa küsimusele, kas ülejäänud koolid toodavad põhupäid, vastas Kalm, et ülikooli ei pea tulema.

“Selle asemel et ülikoolis piinelda, tasub õppida mõni amet selgeks. Sellest on palju rohkem kasu nii iseendale kui teistele,” rääkis ta.

